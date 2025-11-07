El peronismo busca abrir el debate de una reforma laboral alternativa a la libertaria

Los diputados de origen sindical del bloque de Unión por la Patria se encontrarán la semana que viene para terminar de reunir todos los proyectos presentados en los últimos meses en materia de legislación laboral para armar algo similar a una reforma propia, pero de sentido contrario a la que impulsa el gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, a la jornada laboral de 12 horas, desde el bloque de UP tienen presentado varios proyectos para reducir la jornada, algo que se debatía hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada. También hay propuestas respecto al trabajo en plataformas, a la utilización de la inteligencia artificial, a la ampliación de la licencia parental, a la protección contra el despido sin causa, derechon a la desconexión digital y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otras. Nada más lejos que lo que pergeña el oficialismo con sus aliados. "Ellos quieren volver al pre-peronismo, a la Década Infame, y nosotros queremos discutir esto", planteó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien renovará su banca en el Congreso.

Algunos de estos proyectos tienen estado parlamentario pero fueron debidamente cajoneados en la comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado radical Martín Tetaz. Otros fueron presentados más recientemente, justamente para contrarrestar la ofensiva de la derecha por recortar derechos laborales. Entre unos y otros, juntos, conforman un plexo normativo de leyes que se adaptan a los nuevos tiempos, pero inclinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores y no empeorarlas. Los diputados Yasky, Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Mario "Paco" Manrique, Pablo Carro y el electo Hugo Moyano hará una presentación en busca de correr un debate en el que los "salarios dinámicos" y la extinción de las paritarias nacionales por gremio parecen ser ya cosa del pasado.

Uno de esos proyectos establece el régimen del trabajo en plataformas, una de las novedades de los últimos tiempos en materia de precariedad laboral, principalmente entre los jóvenes. El proyecto busca superar la ficción del "autónomo independiente" e incluir en el sistema laboral a miles de repartidores y conductores, hoy totalmente desprotegidos. Comentaban que, por ejemplo, España aprobó ya en 2021 una ley que establece la presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales, lo que significa que se consideran trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Uno de sus puntos, que está incluido en el proyecto presentado por Hugo Yasky, la transparencia en los criterios de las apps para establecer el algoritmo que determina la asignación de la tarea.

"Nosotros tenemos que hablar de nuestra propia reforma laboral: modernziadora, progresiva, de ampliación de derechos", sostuvo Siley en una entrevista con Radio Gráfica. Sostuvo que si la reducción de derechos representara una mejora en los índices de empleo, entonces eso tendría que haber sucedido durante el menemismo, el gobierno de Mauricio Macri y en estos dos años con Milei, pero sucedió exactamente lo contrario.