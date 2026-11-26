En medio de una nueva crisis diplomática, el canciller Pablo Quirno volvió a contradecirse y salió a aclarar que "nadie" del gobierno de Javier Milei "está poniendo en duda" el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del pasado 26 de octubre. Asimismo, el diplomático resaltó que “la relación no está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores" y afirmó que "no es una situación normal”.

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La contradicción del ministro llegó en declaraciones a Radio Mitre, donde intentó moderar sus propios dichos previos, aunque mantuvo las críticas al proceso brasileño: “Nosotros consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas. A los cinco minutos de terminar el comicio, que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo a lo que, por lo menos en la Argentina, no estamos tan acostumbrados”, afirmó en alusión a la situación del excandidato del Partido Liberal (PL), apoyado por Milei durante la campaña y que debió huir a Estados Unidos.

¿Cómo escaló la crisis diplomática entre Argentina y Brasil tras las elecciones?

El conflicto bilateral se profundizó luego de que Lula ganara las elecciones de Brasil 2026 y renovara su mandato por otros cuatro años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue electo presidente con el 51,79% y logró una remontada histórica frente a Bolsonaro, que alcanzó el 48,21%. Sin embargo, Milei fue el único presidente de América Latina que no tuiteó nada al respecto.

A los pocos días, el vocero Adrián Ravier reafirmó la postura de la administración libertaria al señalar que el Gobierno nacional solo "tomó nota del resultado electoral" en el país vecino y trató de instalar una mentira: "Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente", aseguró durante la conferencia de prensa. No obstante, Lula sí envió un reconocimiento público al libertario después de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre contra Sergio Massa.

¿Qué dijo Pablo Quirno sobre el triunfo de Lula y el retiro del embajador Julio Bitelli?

La degradación del vínculo se profundizó el pasado sábado, durante el programa televisivo de La noche de Mirtha, en El Trece, el canciller fue consultado por qué desde Casa Rosada no reconocían el triunfo de Lula. "Básicamente, porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral. Que nosotros digamos sí o no, no cambia", planteó el ministro.

La tensión se disparó aún más luego de que trascendiera que Brasilia habría pedido al embajador Julio Bitelli que retire sus pertenencias y regrese a su país de manera permanente. Desde Itamaraty consideran que los dichos fueron claves para que el Gobierno de Lula no revea la situación.

En las últimas horas, Quirno aseguró que Argentina no recibió ninguna notificación oficial sobre un retiro definitivo y remarcó que esperan al representante brasileño "con los brazos abiertos". Milei y Lula deberían coincidir en dos citas en diciembre: la cumbre del Mercosur en Montevideo, el viernes 4, y la del G20 en Miami, el 14 y 15.

Quirno negó reemplazar a Caputo, quien dejó atada su suerte a la voluntad de Milei

En medio de una semana marcada por el ingreso de Argentina en recesión, el aumento del dólar y con el riesgo país nuevamente arriba de los 1.000 puntos, el canciller Quirno descartó la posibilidad de reemplazar a Luis Caputo como ministro de Economía al asegurar que las versiones sobre un eventual recambio "no tienen ningún asidero".

Quirno negó también las versiones que lo señalan a él como sucesor de Caputo. En declaraciones a Radio Mitre y consultado sobre los rumores de que se estaría "probando el traje", el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dijo que los rumores representan “un comentario bastante gracioso”.

“Lo vemos a Toto en comando de la economía con el excelente trabajo que está haciendo. Como el Presidente dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Mientras (Milei) disponga que siga trabajando, él va a seguir trabajando”, planteó.

¿Qué dijo Luis Caputo sobre su continuidad y el riesgo país arriba de los 1.000 puntos?

“Estoy seguro de que el Presidente, como siempre dice, tiene una relación simbiótica con Toto y no tiene absolutamente ningún asidero esa especulación”, agregó. Este miércoles, Caputo descartó cualquier tipo de escenario de volatilidad y dejó atada su suerte a la voluntad del presidente Milei para sostenerlo. Ante la pregunta de un cronista de C5N, respecto a si "hay Caputo para rato", contestó: "Mientras el Presidente quiera siempre sí".

El actual titular del Palacio de Hacienda no respondió sobre la disparada del riesgo país y tampoco hizo referencia a las fuertes intervenciones que estuvo haciendo el Gobierno a través de distintos mecanismos para contener los dólares financieros.