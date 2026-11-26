Falta menos de un año para las elecciones presidenciales de 2027 y las encuestas siguen aportando sus "noticias sobre el futuro". En este caso, el relevamiento de noviembre de la consultora Management & Fit midió los pisos y los techos de quienes aparecen como los principales contendientes, el oficialismo de La Libertad Avanza y la oposición del peronismo/kirchnerismo. También consultó por la voluntad de una continuidad o un cambio por parte de los votantes.

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La Libertad Avanza, que irá con el presidente Javier Milei a la cabeza, por ahora gana en el piso: llega a un 25,7 % de voto seguro, algo más de dos puntos arriba que el principal especio opositor, que junta un 23,5%.

Pero cuando se suman los votos probables, el panorama se modifica: el peronismo/kirchnerismo registra una 42,4 %, mientras que La Libertad Avanza suma un 40,3%. Es decir que el espacio opositor tiene hoy un techo más alto.

La encuesta se preguntó además si los votantes preferirían una fórmula libertaria pura o una alianza con el PRO. La segunda opción no quedó tan lejos, con un 37,4%.

Por la negativa está el "voto nunca". Y en ese ítem los libertarios están arriba: un 51,8% dice que jamás elegiría opción. Un alianza LLA-PRO suma un 49,7% en el rechazo total y el peronismo/kirchnerismo está algo más abajo, con un 48%.

Encuesta 2027: ¿Continuidad o cambio?

El relevamiento de Management & Fit también midió el deseo de los votantes de que en 2027 haya una continuidad o un cambio de gobierno. Hizo un comparación con los resultados de de la propia consultora en septiembre y el "cambio total" se mantiene con comodidad arriba, con un 54,7 %.

Sin embargo, entre las dos mediciones, LLA mejoró algo sus números. La "continuidad total", que en septiembre estaba en 17,4 % en noviembre subió a 19,1%. Y la "continuidad con cambios" se movió de un 20,8% a un 23,4%.

El movimiento, según la encuesta, lo explica un crecimiento en el voto de los varones y de los menores de 40 años a favor de la continuidad. Mientras tanto, la brecha de género se mantiene firme: el 61% de las mujeres votarán por un "cambio total" en 2027.

Ficha técnica: Fecha de relevamiento: 12 al 17 de noviembre de 2026. Universo: población residente en Argentina entre 16 y 75 años. Tipo de investigación: cuantitativa. Encuestas recolectadas por metodología presencial, online y CATI a fijos y celulares. 2600 caos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,1%.para un nivel de confianza del 95%.

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