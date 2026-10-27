El peronismo celebró una "inyección emocional" con Lula y evalúa qué tomar de su campaña

Axel Kicillof dijo que el triunfo de Lula frente a Flavio Bolsonaro había sido un voto "contra la motosierra de Milei"; Cristina Kirchner lo planteó como "un 17 de Octubre", y Sergio Massa, como "una inyección emocional" para el peronismo y su sistema de alianzas. Los vínculos de la dirigencia peronista con el PT brasileño son históricos y todos tuvieron razones para sumarse a la celebración por la épica remontada de Lula en el balotaje, que puso freno a la «ola azul» de la ultraderecha en América Latina. En ese clima, empezaron a analizar las razones de un triunfo sorprendente y las lecciones que podían rescatar para la tarea que tienen por delante: derrotar a la ultraderecha vernácula.

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"Se abría un camino muy distinto si se pintaba de ultraderecha Brasi", reconoció Kicillof, con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El gobernador bonaerense imaginó una reconfiguración geopolítica a partir de este resultado y de las próximas elecciones en Israel y Estados Unidos. Además, sostuvo que Lula demostró que se podía derrotar a ese combo de poder que combina presiones, miedo y utilización de las redes, y que caracteriza a los movimientos de derecha bajo el auspicio de Donald Trump. Kicillof y su entorno distinguieron claramente las dos campañas de Lula para la primera y la segunda vuelta. Destacaron la efectividad de esta última, con un protagonismo mucho mayor del Presidente y un mensaje directo que movilizó con fuerza a la militancia, especialmente a los jóvenes.

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Esa decisión de Lula de ponerse la campaña al hombro y contagiar entusiasmo es la que, decían, era la que mejor le sentaba al gobernador bonaerense. "Axel gana en el mano a mano", insisten en La Plata sobre la principal cualidad de Kicillof en campaña. En cambio, descreían del poder decisivo que buscaban adjudicarle a las cadenas de Whatsapp y de la utilización de las redes.