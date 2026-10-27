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Fernando Cibeira
Elecciones en Brasil

El peronismo celebró una "inyección emocional" con Lula y evalúa qué tomar de su campaña

El peronismo celebró la remontada del presidente brasileño frente a Flavio Bolsonaro en el balotaje. Kicillof, Cristina Kirchner y Massa destacaron el resultado y sus efectos en la región. La dirigencia ya analiza las claves de la campaña de Lula de cara a las elecciones de 2027.

27 de octubre, 2026 | 00.05

Axel Kicillof dijo que el triunfo de Lula frente a Flavio Bolsonaro había sido un voto "contra la motosierra de Milei"; Cristina Kirchner lo planteó como "un 17 de Octubre", y Sergio Massa, como "una inyección emocional" para el peronismo y su sistema de alianzas. Los vínculos de la dirigencia peronista con el PT brasileño son históricos y todos tuvieron razones para sumarse a la celebración por la épica remontada de Lula en el balotaje, que puso freno a la «ola azul» de la ultraderecha en América Latina. En ese clima, empezaron a analizar las razones de un triunfo sorprendente y las lecciones que podían rescatar para la tarea que tienen por delante: derrotar a la ultraderecha vernácula.

"Se abría un camino muy distinto si se pintaba de ultraderecha Brasi", reconoció Kicillof, con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El gobernador bonaerense imaginó una reconfiguración geopolítica a partir de este resultado y de las próximas elecciones en Israel y Estados Unidos. Además, sostuvo que Lula demostró que se podía derrotar a ese combo de poder que combina presiones, miedo y utilización de las redes, y que caracteriza a los movimientos de derecha bajo el auspicio de Donald Trump. Kicillof y su entorno distinguieron claramente las dos campañas de Lula para la primera y la segunda vuelta. Destacaron la efectividad de esta última, con un protagonismo mucho mayor del Presidente y un mensaje directo que movilizó con fuerza a la militancia, especialmente a los jóvenes.

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Esa decisión de Lula de ponerse la campaña al hombro y contagiar entusiasmo es la que, decían, era la que mejor le sentaba al gobernador bonaerense. "Axel gana en el mano a mano", insisten en La Plata sobre la principal cualidad de Kicillof en campaña. En cambio, descreían del poder decisivo que buscaban adjudicarle a las cadenas de Whatsapp y de la utilización de las redes. 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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