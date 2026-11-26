La Cámara de Diputados inició este jueves una jornada clave en el recinto con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo apuesta por conseguir la media sanción; en medio de la discusión con la oposición está atravesada por el reclamo de distintos bloques y organizaciones sociales respecto al financiamiento de políticas públicas esenciales como el financiamiento universitario y los fondos para discapacidad. Seguí en El Destape el minuto a minuto de la sesión.
Además del Presupuesto 2027, el temario de la sesión de este jueves incluye iniciativas de impacto institucional y económico:
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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
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La ratificación de acuerdos comerciales del Mercosur.
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La transferencia de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reclamo histórico del distrito porteño que vuelve a escena en el marco de los acuerdos legislativos.