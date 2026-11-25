El Gobierno de Brasil calificó de "amenaza inaceptable" la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a sus exportaciones y expresó su "indignación" por el anuncio de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR). Desde la Casa Blanca afirmaron que las negociaciones con Brasil no presentan "resultados concretos", a la par que desde el Planalto aseguraron que ya llevan un año de negociaciones "de buena fe" con los estadounidenses. También explicaron que continuarán buscando una salida diplomática, aunque no descartan aplicar medidas comerciales recíprocas.

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La iniciativa de Estados Unidos contempla un arancel a las importaciones de azúcar brasileño y un recargo adicional del 10% a las exportaciones de aeronaves provenientes del país sudamericano. La propuesta todavía está bajo revisión y la USTR abrió un período de consultas que se extenderá hasta el próximo 7 de diciembre.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo brasileño sostuvo que el objetivo de Washington es presionar al país para que modifique sus regulaciones nacionales en distintas áreas, entre ellas el sistema de pagos electrónicos PIX, el comercio digital y los acuerdos preferenciales. Brasil cuestionó las condiciones planteadas por la Casa Blanca y aseguró que continuará defendiendo sus intereses económicos.

La amenaza de nuevos aranceles y la respuesta de Lula a Trump

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, justificó la apertura del proceso de consultas al señalar que durante el último año no hubo "ningún avance significativo" en las negociaciones con Brasil. Según Washington, la revisión de los aranceles busca impulsar un acuerdo comercial y forzar al Gobierno de Lula a avanzar en los puntos que reclama la administración de Donald Trump.

Sin embargo, Brasil rechazó esa interpretación y sostuvo que lleva "doce meses negociando de buena fe". Además, advirtió que no descarta responder "con medidas recíprocas si Estados Unidos concreta las nuevas restricciones comerciales", según declaraciones a la prensa.

La amenaza se suma a los gravámenes que Washington ya aplica sobre determinados productos brasileños. Desde julio, Estados Unidos impone un recargo del 25% a ciertos bienes provenientes de Brasil, en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, bajo el argumento de que las prácticas comerciales del país sudamericano perjudican a la economía norteamericana.

La disputa también tiene un trasfondo político y diplomático que excede las diferencias comerciales. Las relaciones entre ambos gobiernos se deterioraron durante los últimos meses, en medio de acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre la intervención estadounidense en los asuntos internos brasileños.

La tensión política entre Lula y Trump detrás del conflicto comercial

Lula acusó al Gobierno de Trump de tratar de interferir en las elecciones brasileñas de octubre para favorecer a Flávio Bolsonaro. El dirigente, que sufrió una derrota electoral, huyó posteriormente a Estados Unidos pese a que tenía una orden judicial que le impedía abandonar Brasil.

El otro episodio que profundizó el enfrentamiento con Washington ocurrió durante la campaña electoral, cuando la administración republicana le retiró el visado a la embajadora brasileña. La medida fue defendida por los trumpistas como "una represalia" por la demora del Gobierno de Lula en conceder el plácet diplomático a Daniel Pérez, el embajador designado por Trump.