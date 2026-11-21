El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este viernes en el hospital DF Star de Brasilia por fuertes dolores abdominales. Horas más tarde, los médicos confirmaron que se trata de una obstrucción intestinal casi completa. La noticia fue anunciada por Carlos Bolsonaro, hijo menor del ex mandatario, quien reveló que el cuadro de salud de su padre "empeoró en cuestión de horas".

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El exmandatario fue trasladado al centro médico para realizarse estudios, que permitieron detectar la obstrucción intestinal. Según el testimonio de su hijo, la situación generó preocupación por la importante dilatación abdominal que presentaba Bolsonaro al momento de su ingreso.

"Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada", escribió Carlos Bolsonaro en un posteo en su cuenta de X.

También explicó que el miércoles, durante una visita anterior, su estado era completamente diferente y no había señales de un deterioro tan grave. "En mi visita del miércoles el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas", agregó el hijo del expresidente, quien aseguró que permanece junto a él durante su internación: "Duermo con él y lo acompaño en todo momento".

La foto de Jair Bolsonaro hospitalizado que publicó Carlos Bolsonaro en X.

Carlos Bolsonaro denuncia "farsa golpista" para "matar a Jair Bolsonaro"

El menor de los Bolsonaro publicó, durante la noche del viernes, varios tuits referidos a la situación de su padre. "Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, (...) bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", escribió Carlos en otro posteo.

En esa línea, agregó que "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra", a la par que apuntó contra el juez Alexandre de Moraes: "Lo peor: el único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. ¡No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto!".

La salud de Bolsonaro y su arresto domiciliario

La internación se produjo mientras Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasil, después de haber sido condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

El exmandatario permanece bajo ese régimen judicial, mientras sus hijos Flávio y Eduardo Bolsonaro se encuentran en Estados Unidos. Flávio, quien fue candidato presidencial, y Eduardo mantienen distancia de Brasil en medio de la situación judicial y política que atraviesa la familia.

Los inconvenientes médicos de Bolsonaro tienen antecedentes que se remontan a 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña electoral. El ataque ocurrió en septiembre de ese año, cuando recorría el estado de Minas Gerais, en plena disputa por la presidencia brasileña.

La agresión le provocó lesiones abdominales graves y obligó a someterlo a distintas intervenciones quirúrgicas. Desde entonces, el expresidente atravesó episodios recurrentes de complicaciones digestivas y hospitalizaciones vinculadas con las secuelas del ataque.