Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 19 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 19 de noviembre
El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza este jueves, 19 de noviembre, en $1530 para la compra y $1580 para la venta, con una variación de 0,32%, en una actualización normal de los valores de referencia.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 19 de noviembre
En la actualización de este jueves, 19 de noviembre, el dólar blue se cotiza en el mercado informal con un valor de compra de $1610 y de venta de $1630, mientras que registra una variación de 1,56%.
Tendencias
Las más vistas