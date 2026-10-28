Trump, sobre la llegada de Bolsonaro a EE.UU.: "No me voy a involucrar"

El presidente estadounidense Donald Trump se quiso desmarcar de la situación del ex candidato brasileño Flávio Bolsonaro, al asegurar que él "no se expidió" de ninguna manera respecto de la elección presidencial en Brasil, aunque la calificó de "muy extraña". Aseguró además que la política brasileña trató de forma "muy injusta" al dirigente y a su familia.

{{{htmlAmp}}}

Tras perder las elecciones frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro huyó de Brasil y buscó asilo político en Estados Unidos. Fue noticia este mismo martes cuando salió del gigante sudamericano a través de Argentina, desde donde tomó un vuelo hacia Guayaquil para luego seguir ruta hacia la península de Florida. Las autoridades norteamericanas se comprometieron a garantizarle una Visa de ingreso a él y a su familia, su esposa e hijas, con quienes salió del país.

Desde la Casa Blanca evitaron hacer afirmaciones sobre la situación del dirigente derechista, hasta esta tarde que el propio Trump fue entrevistado por ese tema. El mandatario estadounidense mantiene desde hace un año opiniones cruzadas sobre Brasil, tras tener algunos enfrentamientos políticos con el presidente Lula.

"No voy a hacer comentarios al respecto. Sé que le dimos un permiso para ingresar al país, pero no me quiero involucrar", afirmó el presidente de Estados Unidos, sin precisar más detalles sobre la autorización. Sin embargo, aunque advirtió que no tomó partido, justificó sus intervenciones ante situaciones que considera injustas.

"No tomé partido en las elecciones, pero cuando veo algo en lo que no estoy de acuerdo, hago algo", sostuvo. Y agregó: "Igualmente me pareció que fueron tratados de forma muy injusta. No tomé partido en las elecciones, pero creo que él y su familia fueron tratados de forma muy injustas".

Las reacciones de los demócratas al cobijo de Trump a Flávio Bolsonaro

El congresista demócrata Joaquín Castro, del estado de Texas, criticó este martes la decisión de la Administración del presidente Trump por la concesión de visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, al asegurar que "perder unas elecciones no justifica" la solicitud de asilo.

En un mensaje publicado en la red social X, Castro afirmó que "perder unas elecciones no justifica solicitar asilo", en referencia a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de aspirar el refugio político en Estados Unidos por ser investigado en Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Otro de los dirigentes demócratas que se expidió al respecto fue Isaiah Martin, uno de los candidatos demócratas de Texas, quien criticó la posibilidad de que al senador brasileño se le conceda asilo en Estados Unidos.

Martin describió a Flávio como un "inmigrante ilegal criminal". En esa línea, afirmó que ahora los contribuyentes estadounidenses "tendrán que pagar la factura para proteger a su familia criminal y sus viajes de lujo por todo el país". Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Threads.