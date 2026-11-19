Mientras avanza una nueva escalada de ataques en el golfo Pérsico y Donald Trump evalúa una eventual ofensiva conjunta con Israel, la guerra en Medio Oriente generó la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia, según advirtió este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. En su informe anual, el organismo señaló que el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto, permanece bloqueado. Birol sostuvo que, cuanto más dure la crisis, más profundos serán sus efectos. Seguí las últimas noticias del Conflicto en Medio Oriente, hoy jueves 19 de noviembre del 2026.
Trump evalúa una ofensiva contra Irán y crecen los efectos de la crisis energética mundial
Al mismo tiempo que avanza una nueva escalada de ataques en el golfo Pérsico, la Agencia Internacional de la Energía alertó por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz y anticipó una “huella duradera” en el sector energético.
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