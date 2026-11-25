El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurre al Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió como ministro coordinador. Con el eje puesto en el “orden” y en la defensa de los tres años de gobierno de Javier Milei, el funcionario enfrentará las preguntas de la oposición sobre la situación económica y las principales políticas de la administración libertaria. Su exposición se producirá un día antes del debate por la reforma electoral y en medio de la expectativa oficialista por aprobar el Presupuesto. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milie minuto a minuto.

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