El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurre al Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió como ministro coordinador. Con el eje puesto en el “orden” y en la defensa de los tres años de gobierno de Javier Milei, el funcionario enfrentará las preguntas de la oposición sobre la situación económica y las principales políticas de la administración libertaria. Su exposición se producirá un día antes del debate por la reforma electoral y en medio de la expectativa oficialista por aprobar el Presupuesto. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milie minuto a minuto.
Santilli va al Senado a defender la gestión de Milei en una semana clave para el Congreso
El jefe de Gabinete brindará desde las 15 su primer informe de gestión en la Cámara alta. Deberá responder sobre la economía, el acuerdo con el FMI, las tarifas, discapacidad y universidades.
El presupuesto 2027 tiene fecha en Diputados y LLA busca afirmar los votos
La Cámara baja tendrá sesión el jueves, en la que se debatirá la reforma de la carta Orgánica del Banco Central y otros expedientes que estaban en la sesión que se cayó el miércoles pasado. El proyecto de "soberanía", quedó afuera.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión para el jueves, en la que el principal tema a tratar será el presupuesto 2027. El temario incluirá proyectos cuyo tratamiento estaban previstos para la sesión que se cayó el miércoles pasado, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero excluyó al proyecto de "soberanía", que tenía como principal sponsor al asesor presidencial Santiago Caputo.
Encuestas: Milei pierde a los indecisos que se vuelcan por Kicillof en un balotaje
Entre febrero y octubre, el gobernador bonaerense pasó del 33% al 45% en los sondeos de QSocial, mientras el Presidente se mantuvo en el 40%. El avance se concentró entre quienes ya no creen que el ajuste vaya a dar resultados y venían integrando el pelotón de los indecisos.
Hasta hace unos meses, Javier Milei se imponía en un eventual balotaje frente a Axel Kicillof, el dirigente opositor mejor posicionado. En las últimas encuestas, el Presidente quedó por debajo del gobernador bonaerense. El cambio se explica casi por completo por el vuelco hacia Kicillof de quienes antes se declaraban indecisos. El deterioro de la situación económica ayuda a entender ese movimiento. Milei conserva su piso electoral, pero ya no le alcanza para quedar arriba. Más del 60% de los consultados dijo que el sueldo no le alcanza, una expresión que el Presidente asegura no entender.
La pala que cava la propia fosa libertaria
El superávit fiscal fue el principal instrumento de Milei para conseguir el respaldo del poder económico. En una economía en recesión, con la caída de la recaudación y la profundización del ajuste, ese excedente se ha convertido en un factor de desestabilización. El riesgo país casi se triplicó en cuatro meses y medio y el dólar contado con liquidación subió 14,2%.
El superávit fiscal, esa pala con la que Milei construyó la fortaleza política del proyecto liberal-libertario en la primera parte del mandato, se ha transformado en la que le está cavando la propia fosa. Imagen ChatGPT.
La economía ha entrado en recesión. Es oficial. El INDEC informó que la actividad retrocedió en el tercer trimestre y ya se acumulan dos trimestres consecutivos de caída, lo que la literatura económica define como recesión técnica. Javier Milei había prometido un horizonte de prosperidad y el resultado es lo contrario.