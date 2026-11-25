Irán aseguró que está preparado para resistir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y afirmó que busca contener el aumento del costo de vida, en medio de una fuerte aceleración de la inflación y de una guerra que se prolonga desde hace casi nueve meses. Mientras Teherán sostiene que mantiene abastecidas sus reservas y amplía el comercio por otras fronteras, Washington emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Oriente Próximo ante el riesgo de nuevos ataques y una posible escalada de las hostilidades. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy miércoles 25 de noviembre de 2026, en El Destape.
Irán desafía el bloqueo naval de EE.UU. en medio de una escalada de tensión regional
Teherán aseguró que cuenta con reservas estratégicas y rutas comerciales alternativas para resistir las restricciones estadounidenses.
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