Bolsonaro se niega a revelar cómo se escapó de Brasil: "Me lo llevaré a la tumba"

A poco más de una semana de escaparse de Brasil, el senador y excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, aseguró que no contó "con la ayuda de absolutamente nadie, ni de ningún gobierno" para lograr salir del país pese a las acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Mientras enfrenta diversas investigaciones judiciales en territorio brasileño y una nueva causa en Argentina, Bolsonaro se negó a dar explicaciones sobre sus movimientos hasta arribar a Estados Unidos. "Cómo llegué hasta aquí es algo que me llevaré a la tumba", afirmó en una entrevista a The New York Times, la primera desde el escándalo.

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Tras su derrota en el balotaje contra Lula da Silva, la Justicia Federal le había pedido a Bolsonaro que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Nunca pensé en abandonar el país”, dijo Bolsonaro el lunes 26 de octubre.

Sin embargo, la noche del martes 27, el ex candidato presidencial viajó junto con su familia y llegó a territorio estadounidense en la mañana del miércoles en un vuelo privado que partió desde Argentina. Bolsonaro cruzó desde Brasil a Puerto Iguazú y tomó un vuelo privado de Baires Fly hacia Ecuador y EE. UU. usando un pasaporte italiano, omitiendo una orden del juez brasileño Alexandre de Moraes que le prohibía salir del país y le retenía los pasaportes.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro explicó que la decisión de marcharse fue espontánea y la tomó junto a su esposa, aunque reconoció que tenían amigos en el extranjero: "Puede que hubiera ánimos, pero nada más", señaló en sus más recientes declaraciones.

Luego, calificó al poder judicial de excesivamente celoso y políticamente motivado, señalando específicamente al juez del Tribunal Supremo que encarceló a su padre por intentar orquestar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. "Perdí contra el sistema", dijo.

Asimismo, se quejó extensamente sobre el gasto público durante la contienda electoral, alegando que esto le dio a Lula "una ventaja injusta". En ese sentido, arremetió contra el movimiento digital que contribuyó al ascenso de su rival. Además, amplió considerablemente sus denuncias de fraude, llegando a hacerse eco de las teorías conspirativas que su padre difundió en su momento sobre las máquinas de votación de Brasil, un sistema que los expertos internacionales consideran uno de los más seguros del mundo.

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