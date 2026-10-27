Lula fulminó a Flávio Bolsonaro por su huida: "Que se haya ido es una vergüenza"

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, criticó a Flávio Bolsonaro por su huida a Estados Unidos tras las elecciones de este domingo. En los festejos por su cumpleaños número 81, el presidente que comenzará un cuarto mandato aseguró que su excontrincante podría quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas", aunque eligió escaparse a Estados Unidos, en el marco de la investigación por lavado de dinero que pesa en su contra. "Que se haya ido es una vergüenza", remarcó.

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El senador y excandidato presidencial huyó de Brasil luego de que el juez supremo Alexandre de Moraes le pidiera que entregara su pasaporte, en las últimas horas de este martes. Se fue acompañado por su esposa Fernanda Figueiras y sus dos hijas menores de edad, Luiza y Carolina, según informó CNN Brasil. Dirigentes aliados al ex candidato calificaron como "inaceptable" la decisión de salir del país.

"Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", dijo Lula sobre Bolsonaro durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

Mientras cada vez más medios extranjeros confirman su llegada a Estados Unidos, Lula cargó contra el excandidato al afirmar que "quien no debe, no teme", por lo que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa".

"Yo intenté que él demostrara hacer probar que es honesto entregando la apertura de cuentas a la justicia electoral y él no lo entregó", arremetió el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Además, el Presidente remarcó que tanto el senador de derecha como la oposición no puede afirmar que no haya democracia en Brasil. "No anden diciendo que Brasil no tiene democracia. Si no la tuviera, un miembro de una milicia no se estaría postulando a la presidencia", afirmó.

El bolsonarismo se reúne de emergencia

En este contexto, un funcionario del gobierno de Donald Trump afirmó en condición de anonimato a Associated Press que el Departamento de Estado les dará una Visa "a Flávio y su familia" para permitirles el ingreso a suelo estadounidense.

En paralelo, dirigentes del partido de Bolsonaro se congregaron de urgencia en el complejo Brasil 21, en la ciudad de Brasilia, tras conocerse que el excandidato se fue a Estados Unidos. Según informó el medio brasileño Metrópoles, no todos los miembros del PL estaban al tanto de su decisión de salir del país.