Flávio Bolsonaro llegó con su esposa e hijos a Estados Unidos, según medios brasileños

Derrotado y luego de que el juez supremo Alexandre de Moraes le pidiera que entregara su pasaporte, el senador y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro abandonó el territorio brasileño y llegó "sano y salvo" a Estados Unidos en las últimas horas de este martes, según confirmó la CNN Brasil hace algunos minutos. Se fue acompañado por su esposa Fernanda Figueiras y sus dos hijas menores de edad, Luiza y Carolina. Dirigentes aliados al ex candidato calificaron como "inaceptable" la decisión de salir del país. Un funcionario de Washington afirmó en condición de anonimato a Associated Press que el Departamento de Estado les dará una Visa "a Flávio y su familia" para permitirles el ingreso a suelo estadounidense.

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El jefe de campaña de Bolsonaro, Rogerio Marinho, afirmó haber hablado con él "este mismo martes a la mañana" y aseguró que desde el Partido Liberal se sentían altamente "sorprendidos" por "la huida" del dirigente a Estados Unidos. "Dijo que se iba a tomar un tiempo y después hablaría con nosotros", dijo Marinho que habló con la prensa después de una reunión de emergencia del Partido Liberal.

El hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro viene de enfrentarse al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones presidenciales de Brasil. Le ganó por dos puntos en primera vuelta, 47% a 45%, hasta que finalmente sucumbió ante el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda vuelta, tras una remontada histórica en la que el oficialismo logró sumar diez millones de votos en comparación a la elección general de principios de mes. Aunque al principio Flávio denunció fraude y anunció que pediría la anulación del proceso electoral, terminó por reconocer el triunfo de Lula y se comprometió "a liderar la oposición" frente al cuarto gobierno del petista. Pero esta mañana sorprendió a todos con un rumor de fuga hacia Estados Unidos.

"Hoy conversamos sobre la necesidad de que Flávio, con los 60 millones de votos que tuvo, asumiera el liderazgo de la oposición que es importante, porque tenemos un gobierno que tiene un efecto malo para el país, según lo que consideramos y estamos vigilando para hacer nuestra parte", sumó Marinho al describir cómo fue la última conversación de la cúpula del PL con el ex candidato y líder del espacio.

Cómo se reveló la fuga de Flávio hacia Estados Unidos

La noticia de su salida fue confirmada, primero, por el diputado liberal Mauricio Macron en su cuenta de X, este mismo martes, quien en un video advirtió que el excandidato presidencial "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos". Llegó a compararlo incluso con la dirigente venezolana María Corina Machado, quien "huyó de la dictadura de Nicolás Maduro".

"Bueno, amigos, está confirmado, Flávio Bolsonaro -aún se desconoce si irá vía Venezuela o Argentina- tomó un vuelo y se exilia en Estados Unidos", dijo Marcon en su mensaje grabado.

En las últimas horas, la CNN Brasil ratificó el dato y confirmó que el ex aspirante a la presidencia ya estaba en suelo norteamericano. A los pocos minutos, una fuente cercana al presidente Trump reveló que el Departamento de Estado norteamericano le facilitaría una Visa "a Flávio y su familia" para que pudiesen arribar a los Estados Unidos.