Un diputado brasileño del partido de Flávio Bolsonaro anunció en sus redes sociales que el excandidato presidencial "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos". También comparó su situación con la de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien "huyó de la dictadura de Nicolás Maduro".

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"Bueno, amigos, está confirmado, Flávio Bolsonaro -aún se desconoce si irá vía Venezuela o Argentina- tomó un vuelo y se exilia en Estados Unidos", dijo el diputado Mauricio Marcon en un video publicado en su cuenta de X.

En su mensaje, el legislador explicó por qué habría tomado esa decisión, que trascendió horas después de que la Justicia retenga su documentación y le impida salir del país al excandidato del Partido Liberal (PL). "Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca exiliarse en otro país", señaló Marcon.

Bolsonaro, que es investigado por presunto lavado de dinero, habría viajado "a través de Venezuela o de Argentina" a Estados Unidos, desde donde denunciará el régimen de "Xandão", en alusión al juez Alexandre de Moraes. "Flávio Bolsonaro va camino a Estados Unidos, donde denunciará el régimen impuesto por Lula y Xandão y toda esa pandilla contra el pueblo brasileño", indicó.

En esa línea, el legislador agregó: "Flávio logró exiliarse y nos representará en un país libre, Estados Unidos, y seguirá siendo nuestro líder, al igual que Jair Bolsonaro".

Una misión "organizada" para salir de Brasil

Según la agencia Reuters, funcionarios estadounidenses confirmaron que el excandidato brasileño está en vuelo.

Después del mediodía, distintos medios de Brasil informaron que el dirigente ultraderechista había partido en avión rumbo a Estados Unidos. El portal Metrópoles señaló que "la información fue confirmada por personas cercanas a la familia".

Por su parte, UOL publicó que una fuente estadounidense vinculada al gobierno de Trump y al entorno de Bolsonaro aseguró que estaban al tanto del traslado del senador y sus familiares a territorio estadounidense. Según esa fuente, "están al tanto" del viaje.

A su vez, el diario Folha citó a aliados del Partido Liberal (PL), quienes afirmaron que el excandidato ya se encontraba en camino a Estados Unidos. También indicaron que se esperaba que el avión aterrizara durante las horas siguientes.