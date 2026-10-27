Flávio Bolsonaro evadió a la Justicia de Brasil y se fue en avión a EE.UU., según medios brasileños

Tras perder las elecciones en Brasil, el senador y excandidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, se dirige a Estados Unidos en un vuelo con destino a Florida junto con su esposa y sus dos hijas, según el medio brasileño Metrópoles.

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El senador, que una prohibición de salir del país por la Justicia y enfrenta investigaciones por lavado de dinero, estaba desaparecido en las últimas horas. De acuerdo a información publicada por Infobae, Bolsonaro despegó esta madrugada rumbo al país que gobierna Donald Trump desde Puerto Iguazú, Argentina.

Pasado el mediodía, medios brasileños aseguraron que el dirigente de ultra derecha se encontraba en viaje a Estados Unidos en avión. "La información fue confirmada por personas cercanas a la familia", dice un artículo de Metrópoles.

Por su lado, el medio UOL aseguro que una fuente estadounidense cercana al gobierno de Trump y al entorno de Bolsonaro declaró que "están al tanto" del viaje del senador y su familia a Estados Unidos.

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