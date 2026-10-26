Por qué ganó Lula en Brasil: las 3 razones que explican el resultado de una elección histórica

¿Por qué Lula Da Silva le ganó a Flavio a Bolsonaro? La caída de la abstención, la mayor participación y un mito político viviente explican por qué, por primera vez en la historia moderna de Brasil, un candidato que perdió la primera vuelta torció el resultado en el balotaje y fue reelecto otra vez al frente del gigante sudamericano. el presidente electo, que en pocos días cumplirá 81 años, volvió a dar una muestra de resiliencia y encarará su cuarto mandato, ante la sorpresa de un Mundo que en gran parte lo creía derrotado.

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Con el 100% escrutado, Lula Da Silva obtuvo el 51,79% y le sacó 3,57 puntos de diferencia a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Fueron 4.430.191 votos de diferencia a favor del Partido de los Trabajadores (PT).