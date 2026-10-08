El tercer candidato más votado de Brasil confirmó que apoyará a Flávio Bolsonaro

El tercer candidato más votado en Brasil, Augusto Cury, anunció que respaldará al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje de finales de octubre. Lo avisó en un comunicado que difundió este jueves, en el que argumentó que su decisión se basa en un profundo "deseo de transparencia" y de "responsabilidad fiscal".

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El candidato de Avante fue, en las últimas semanas, un interrogante respecto al rol que ocuparía en el balotaje. Durante toda su campaña quiso mostrarse como la tercera opción entre Lula y Flávio, estrategia que le permitió erigirse con el 10% de intención de voto en las encuestas de principios de septiembre, hasta que se pinchó a fin de mes y terminó por sacar apenas un 2%. Ante la duda y el reacomodamiento de las candidaturas previo a la segunda vuelta, Cury salió al habla y se puso del lado de Bolsonaro, convirtiéndose así en el tercer partido en respaldar públicamente al candidato de derecha.

"Mi respaldo no constituye un cheque en blanco", afirmó en el texto que firmó hoy mismo. En el final, agregó: "Mi respaldo está sujeto al cumplimiento de principios como el de la transparencia, la responsabilidad fiscal y el respeto a las instituciones democráticas".

Augusto Cury, el "Rolón carioca" que quiso hacer política

Cury tiene 67 años. Está casado y tiene tres hijas. Además de todo es psiquiatra, psicólogo y escritor con varias novelas escritas. Una suerte de Gabriel Rolón carioca que ahora además se quiso meter en política. Además, asegura haber vendido 42 millones de libros en 70 países y se auto percibe como "el psiquiatra más leído del mundo".

Sin embargo el fenómeno Cury escaló tan rápido como se cayó. Apeló a un discurso de tercera posición y buscó rellenar los lugares que Lula y Flávio dejaron libres, como fue el el primer debate presidencial del 23 de agosto, en el que Lula y Flávio Bolsonaro no participaron. Cury por su parte logró una exposición que le amplió su conocimiento entre los votantes y llegó a los dos dígitos de intención de voto en la consulta de Quaest, que lo midió con 10% en el primer turno. Sin embargo se desgastó rápido y para finales de septiembre medía apenas entre 1 y 3 puntos porcentuales. Sacó 2%.

Se afilió hace pocos meses al partido Avante tras proponerle la candidatura presidencial y comenzó a crecer en redes sociales. Tiene 10,7 millones de seguidores en Instagram, apenas por debajo de los 11,4 de Flávio Bolsonaro. Aunque un dato no menor es su crecimiento digital que en las últimas semanas se aceleró. El Índice de Popularidad Digital de Quaest, que combina presencia, interacciones y reacciones en siete plataformas, demostró que Cury pasó de 37,8 a 54,5 puntos sobre 100, convirtiéndose del séptimo al cuarto puesto del ranking.