Bolsonaro no entregó el pasaporte y la Policía investiga si salió de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro no entregó su pasaporte y la Policía Federal investiga un posible viaje a Estados Unidos, luego de que la Justicia le prohibiera salir de Brasil. Dos fuentes de O Globo aseguran que hablaron esta mañana con el equipo de seguridad del legislador y afirmaron que se encuentra en su domicilio en Brasilia. Hay un avión privado de la firma Baires Fly retenido en el aeropuerto de Iguazú.

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Según la información publicada por Infobae, Bolsonaro despegó rumbo al país que gobierna Donald Trump desde Puerto Iguazú, Argentina, a las 2:00 AM, a bordo de un jet Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. En este momento, las autoridades consultan con las autoridades argentinas para ver si hay alguna confirmación sobre la supuesta entrada del senador a ese país.

Según lo investigado, Bolsonaro habría viajado en las últimas horas a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La aeronave se encuentra retenida en el puerto de Iguazú: se informó sobre el viaje de cuatro personas, cuyas identidades se desconocen, y hay versiones de que una de ellas iba a ser el hijo del exmandatario de Brasil.

El sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tiene bloqueada la información de ese vuelo. A su vez, la Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos si salió del país. La aeronave está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de esa compañía. Antes utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

El senador debe entregar su documento oficial con validez internacional por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida se conoció este lunes, un día después de que el legislador perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Este lunes confirmó que agentes lo abordaron al salir de la casa de su padre para comunicarle la decisión judicial. “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Uno de los elementos analizados por la Policía Federal es la presunta vinculación del senador con una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa perteneciente a Tomaz. Según un informe policial citado por G1, durante el análisis de la documentación de apertura de esa cuenta se detectó que Flávio figuraba como "usuario master", una categoría que, en principio, le habría permitido acceder a un nivel elevado de gestión y control de los movimientos bancarios.

De esta manera, la resolución judicial contempla tres medidas contra el hijo del expresidente. En primer lugar, establece la prohibición de mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, quien también está bajo investigación. Además, dispone la cancelación de todos los pasaportes brasileños del senador, incluido el diplomático, y le exige entregar en un plazo de 24 horas los documentos de viaje que tenga emitidos por otros países.

El Partido Liberal se desmarca de Bolsonaro y reconoce la victoria de Lula

El Partido Liberal (PL), que llevó a Flávio Bolsonaro como candidato al balotaje que perdió contra Lula da Silva, se despegó de su líder y reconoció la victoria opositora. Con un comunicado, afirmaron que reconocen la victoria ratificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) aunque agregan que "entienden los cuestionamientos levantados" y que "precisan ser devidamente escalerecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático".

El comunicado entra en contradicción con la línea adoptada por el propio Bolsonaro, quien no reconoció el triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y hasta aseguró que pediría la anulación de las elecciones.

El PL comenzó el comunicado con un breve análisis sobre lo ocurrido entre la primera vuelta electoral y el balotaje. "Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una ventaja de 2,2 millones de votos. En la segunda vuelta, sin embargo, el resultado fue diferente, en un escenario marcado por maniobras electorales y por medidas con un fuerte impacto económico y social", inició.

"El aumento significativo del gasto público en prestaciones sociales en vísperas de la votación genera dudas sobre los efectos de estas medidas en un proceso electoral justo, además de posibles consecuencias económicas para el país", continuó el texto.

Luego, el partido bolsonarista destacó el resultado a nivel parlamentario. "Al mismo tiempo, el PL cierra estas elecciones con una representación histórica: una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estatales y gobernadores de distritos. Es una demostración de la fuerza del partido y de la confianza de millones de brasileños en las ideas que defendemos", analizó.

"Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero consideramos que las dudas planteadas deben aclararse en el marco de un debate político y democrático equilibrado. Seguiremos de cerca los hechos y buscando respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto hacia las instituciones", siguió y concluyó: "El PL se mantendrá firme, actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representamos. Nuestro compromiso es con Brasil y con los millones de brasileños que confían en nuestro trabajo".