La reelección de Lula Da Silva cambió el escenario político y los lazos que unen a la oposición argentina con el oficialismo ratificado salen fortalecidos. En medio de un vínculo bilateral roto por las expresiones de Javier Milei, se aguarda la visita de una comitiva parlamentaria en noviembre para afianzar las relaciones institucionales entre ambos Congresos.

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Una misión legislativa argentina multipartidaria viajó a Brasil en septiembre por el conflicto entre ambas naciones. Si bien los planes indicaban un restablecimiento de las relaciones, sin una expresión formal del gobierno libertario que reconozca el triunfo lulista, el vínculo se hunde en la incertidumbre. La expectativa en el Planalto es que se restituyan los embajadores antes de fin de año; mientras tanto, los vínculos legislativos avanzan.

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Misión parlamentaria en marcha: la cumbre de noviembre para reactivar el vínculo bilateral

“El domingo cruzamos información porque tenemos distintas terminales. La idea es reactivar ya para que en noviembre venga una delegación como teníamos planeado”, cuenta un miembro de la comitiva que viajó a Brasilia. En esa oportunidad mantuvieron reuniones con el canciller Mauro Vieira, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães; el jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Celso Amorim; y la secretaria general de Itamaraty, María Laura Da Rocha.

¿Cuáles son los ejes estratégicos de la agenda entre el lulismo y la oposición argentina?

Con un escenario que se proyecta igual de conflictivo entre ambos mandatarios, el interés del lulismo es solidificar una agenda de interés con el peronismo y las bancadas opositoras a Milei. El objetivo es elaborar una agenda que defienda la soberanía nacional, nuclear, le ponga freno al avance de Estados Unidos y que aborde el fortalecimiento democrático. Son temas que emergen en todas las conversaciones con los delegados del reelecto presidente. Para Brasil, Argentina es un país modelo en la producción nuclear para fines pacíficos y los acuerdos firmados con el gobierno de Donald Trump en la materia encienden las alarmas en Itamaraty.

¿Qué legisladores integran la comitiva multipartidaria que negocia con el Planalto?

Con el triunfo a cuestas, se aguarda la llegada de una comitiva de diputados y senadores desde Brasil. El Congreso argentino ya trabaja en la concesión del encuentro. "Mañana hay Comisión del Mercosur y de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer un planteo contra Milei que ni se pronuncia. No va a haber un reconocimiento formalmente”, anticipan. “Quedó muy solo en la propia región”, completan.

“Tenemos interés en avanzar con la agenda de obras de infraestructura y de desarrollo del sector nuclear”, explican. El conglomerado que viajó y mantiene los lazos parlamentarios son Nicolás Massot (Encuentro Federal), Victoria Tolosa Paz y Germán Martínez (Unión por la Patria), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Eduardo Falcone (MID) y la senadora justicialista Florencia López. “Cancillería nunca cortó vínculo; las comisiones técnicas siguen trabajando. No había interés de Lula en reactivar el vínculo. La lógica indica que se tiene que recomponer ahora”, analiza un no peronista.

El origen del congelamiento diplomático: de los agravios en campaña al retiro de embajadores

Las relaciones diplomáticas se suspendieron en julio cuando Milei viajó a Brasil para respaldar a su oponente Flávio Bolsonaro. Allí, el presidente argentino le dedicó un rosario de insultos a Lula desde el acto de campaña. “Ladrón”, “presidiario”, “basura calva” fueron algunos de los epítetos dedicados a su par del país vecino y al juez de la Corte Suprema. Luego, desde la Casa Rosada, se redobló la apuesta: señalaron a Lula de financiar la campaña de Sergio Massa en 2023 y de estar detrás de la campaña anti-Argentina durante la final del Mundial.