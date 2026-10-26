Después de la derrota en las elecciones, la Corte de Brasil exigió a Bolsonaro que entregue sus pasaportes

El senador brasileño Flávio Bolsonaro deberá entregar sus pasaportes por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida se conoció este lunes, un día después de que el legislador perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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La resolución judicial contempla tres medidas contra Flávio Bolsonaro. En primer lugar, establece la prohibición de mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, quien también está bajo investigación. Además, dispone la cancelación de todos los pasaportes brasileños del senador, incluido el diplomático, y le exige entregar en un plazo de 24 horas los documentos de viaje que tenga emitidos por otros países.

Flávio Bolsonaro difundió un video en el que afirmó que fue notificado de la medida este lunes, después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en su domicilio de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria. El senador sostuvo que la resolución había sido firmada el domingo por la noche, poco después de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales. "Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", afirmó.

La investigación por presunto lavado de dinero

La causa que involucra a Flávio Bolsonaro y a Willer Tomaz comenzó en la Justicia Federal de primera instancia de Rio Grande do Sul. La investigación buscaba esclarecer posibles delitos de lavado de dinero y evasión de divisas, además del eventual uso de empresas y plataformas de apuestas para canalizar fondos.

Debido a que Flávio Bolsonaro es senador, el expediente pasó al Supremo Tribunal Federal, que tiene competencia para investigar a determinados funcionarios con fueros especiales. El caso quedó a cargo de Alexandre de Moraes el 8 de octubre.

Uno de los elementos analizados por la Policía Federal es la presunta vinculación del senador con una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa perteneciente a Tomaz. Según un informe policial citado por G1, durante el análisis de la documentación de apertura de esa cuenta se detectó que Flávio figuraba como "usuario master", una categoría que, en principio, le habría permitido acceder a un nivel elevado de gestión y control de los movimientos bancarios.