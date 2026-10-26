El presidente de Estados Unidos Donald Trump rompió el silencio sobre la elección en Brasil, que el domingo a la noche consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente para un cuarto mandato, y denunció que el proceso electoral estuvo "manipulado". "Parecía otra elección manipulada, francamente. No tomé partido, pero fue una imagen terrible para el mundo. Las elecciones tienen que ser indiscutibles, y a mí me pareció muy mala", sostuvo Trump ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi, donde tiene previsto celebrar un mitin electoral.

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La palabra de Trump era de las más esperadas por el apoyo explícito que brindió al candidato opositor, Flávio Bolsonaro, no solo con muestras de apoyo sino también con la aplicación de aranceles a Brasil o el retiro de visas a miembros de la Corte Suprema que llevaron adelante el juicio por intento de Golpe de Estado contra el ex presidente Jair Bolsonaro.

La narrativa de "fraude" que instaló el bolsonarismo

El propio Flávio, junto a diputados y senadores que le son leales, instalaron desde las 17 horas del domingo la sospecha de un fraude en curso. El único sustento que presentaron fue que el Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó un pedido del oficlialismo para extender por dos horas el período de votación (de 17hs a 19hs) tras haber denunciado un manejo deficiente y adrede de los medios de transporte públicos para acercarse a los centros de votación. El bolsonarismo también había pedido extender el horario, pero pidió que sucediera en estados del sur, donde es más fuerte, y lo hizo al Supremo Tribunal Electoral (STE).

Sin embargo, las sospechas quedaron relegadas cuando el STE reconoció anoche la victoria de Lula y luego constató que en las dos horas adicionales votaron poco más de 30 personas, muy insignificante al lado de la diferencia de más de 4 millones de votos que logró sacarle Lula a Flávio. Apesar de ello, Flávio denunció fraude y no reconoció el resultado de las elecciones. Desde Estados Unidos, su hermano Eduardo se hacía eco de las publicaciones del candidato y replicó una denuncia en el mismo sentido del hijo de Donald Trump.

Quien tampoco se pronunció hasta ahora es el presidente argentino Javier Milei quien actúa en espejo con Trump. Luego de haber pasado casi 20 sin postear nada en la red social X, este mediodía rompió el silencio pero para comentar una publicación del papa León XIV en el que confirmó el viaje a Argentina, Uruguay y Perú.