Flávio Bolsonaro: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro dio un discurso desde Brasilia y adelantó que pedirán la anulación de las elecciones. "Lo que sucedió hoy no fue normal. Fue inaceptable. Por primera vez en la historia, alguien usa un trazo de pluma para cambiar las reglas del juego", sostuvo el hijo de Jair Bolsonaro.

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Después de no aceptar la derota ante Lula Da Silva, Bolsonaro dijo quentre otras cosas que esto fue una situación anómala. “Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconoza esta barbaridad que acaba de pasar”, advirtió el hijo del expresidente, Jair Bolsonaro. “Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”.

Bolsonaro hace referencia a que se modificó el cierre de los comicios y se extendió hasta las 19 porque, en este caso, hubo varias situaciones que pusieron en dificultades a los millones de sufraguistas que quisieron acercarse a los lugares de votación. En el norte, por ejemplo, había problemas porque en muchas ciudades se bajó la cantidad de transporte para acercar a los votantes a las sedes de votación. Por otro lado, también por ejemplo ocurrió en San Pablo donde se bajó la cantidad de frecuencia de los transportes.

Por otro lado, en el sur, producto de la lluvia hubo otros varios distritos donde la situación hacía complicado el traslado. En estos casos, en el sur donde apoyaban mayoritariamente a Flavio Bolsonaro también tuvieron estos inconvenientes. Esto hizo que, luego de que se conozca la extensión del horario, desde el bunker opositor hayan aceptado esta situación porque también les convenía.