Fuga de Bolsonaro: investigan si el Gobierno utilizó fondos públicos para facilitar la salida del senador a Brasil

La Justicia federal investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei utilizaron recursos públicos para facilitar la salida de Brasil del senador y excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, y su posterior traslado a Estados Unidos a través de la Argentina, pese a las acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.

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Mientras el vocero presidencial, Adrián Ravier, asegura que Bolsonaro ingresó al país "con los papeles en regla", la fiscal federal Paloma Ochoa presentó un requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti para investigar si existió colaboración desde el Gobierno nacional. En ese sentido, solicitó varios informes a organismos públicos, entre ellos Migraciones, para investigar si el senador violó la ley migratoria en cuanto a la omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.

Tras perder en segunda vuelta, la Justicia Federal le había pedido a Bolsonaro que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Nunca pensé en abandonar el país”, dijo Bolsonaro el lunes 26 de octubre.

Sin embargo, la noche del martes 27 el ex candidato presidencial viajó junto con su familia y llegó a territorio estadounidense en la mañana del miércoles en un vuelo privado que partió desde Argentina. Bolsonaro cruzó desde Brasil a Puerto Iguazú y tomó un vuelo privado de Baires Fly hacia Ecuador y EE. UU. usando un pasaporte italiano, omitiendo una orden del juez brasileño Alexandre de Moraes que le prohibía salir del país y le retenía los pasaportes.

La investigación busca establecer si las autoridades nacionales tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil y si hubo alguna irregularidad en los controles migratorios durante su paso por el territorio argentino.

Durante la conferencia de prensa de esta semana, Ravier insistió en que, para el Gobierno, es "irrelevante" si Milei esta al tanto de la maniobra del dirigente de la ultraderecha brasileña. "El ingreso fue formal. No entró Bolsonaro por vías informales. Entró por la Aduana, con la documentación adecuada y los agentes que tuvieron que darle ingreso lo hicieron como cualquier persona que ingresa por los medios adecuados", consideró y profundizó: "No había ningún pedido de captura internacional".

Ante la insistencia del periodista de El Destape Jonathan Heguier sobre si Milei tenía conocimiento, respondió, antes de ser interrumpido: "No lo sé, realmente no lo sé. Nos parece irrelevante por el hecho de que la salida de Bolsonaro de Brasil y el ingreso a la Argentina...". En ese momento, el periodista le remarcó que, en su opinión, era "relevante" la contestación, a lo que Ravier sostuvo: "No sé si sabía o no el Presidente".

Primera aparición pública de Bolsonaro tras fugarse a Estados Unidos: fue a una misa evangélica con su familia

El pasado lunes, Bolsonaro reapareció públicamente y por primera vez desde su llegada a Estados Unidos tras escaparse pese a las acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. El representante del PL asistió a una misa evangélica en Florida.

La información fue difundida por la iglesia Celeiro House of Prayer, que compartió un video y fotos de Bolsonaro en la misa, acompañado por su hermano Eduardo, su esposa Fernanda y sus hijas. También posó con los pastores a cargo de la iglesia.

Según confirmó el medio O Globo, durante la ceremonia, el pastor José Maurício habló directamente con el senador sobre su derrota en el balotaje contra Luiz Inacio Lula da Silva, pero sin mencionar directamente las elecciones: "No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando", dijo.

La iglesia elegida por Flávio en Estados Unidos forma parte del Ministerio Celeiro, una organización religiosa evangélica fundada en Brasil por el pastor André Fernandes. La sede a la cual asistió la familia Bolsonaro se encuentra en Coral Springs, en Miami.

Mientras tanto, la oposición en el Congreso reclama que el Gobierno dé explicaciones por la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de quien dependen Migraciones y la PSA.