Fuga de Bolsonaro a EE.UU.: el gobierno de Milei aseguró que entró a Argentina con "los papeles en regla"

El vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, aseguró que el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, ingresó a la Argentina "con los papeles en regla" para luego fugarse a Estados Unidos. Consultado por el periodista de El Destape Jonathan Heguier sobre si el presidente Javier Milei estaba al tanto de la maniobra del dirigente derrotado en el balotaje brasileño, contestó que no lo sabía y que le "parece irrelevante".

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"En relación a Bolsonaro y su salida de Brasil, por supuesto habrá alguna preocupación sobre cómo salió de Brasil si es que no podía hacerlo. Es una pregunta para la Aduana del lado brasileño", consideró Ravier en la conferencia de prensa que encabezó en Casa Rosada. "Por lo pronto, en cuanto al ingreso a la Argentina, él ingresó con los papeles en regla. La Aduana argentina hizo todo lo que podía hacer con una persona que entró con su pasaporte a la Argentina", continuó.

Luego, explicó que el Gobierno no tiene "mucho más para decir al respecto" y que para los libertarios "el tema está terminado". "No hubo un pedido de captura internacional y no hubo ninguna irregularidad de parte del gobierno argentino frente a Bolsonaro, su ingreso a la Argentina y su viaje a Estados Unidos con escala en Ecuador, entiendo", agregó.

La discusión por la "relevancia" del conocimiento de Milei sobre la huida

El funcionario de comunicación insistió en que, para el Gobierno, es "irrelevante" si Milei esta al tanto de la maniobra del dirigente de la ultraderecha brasileña. "El ingreso fue formal. No entró Bolsonaro por vías informales. Entró por la Aduana, con la documentación adecuada y los agentes que tuvieron que darle ingreso lo hicieron como cualquier persona que ingresa por los medios adecuados", consideró y profundizó: "No había ningún pedido de captura internacional".

Ante la insistencia de Jonathan Heguier sobre si Milei tenía conocimiento, respondió, antes de ser interrumpido: "No lo sé, realmente no lo sé. Nos parece irrelevante por el hecho de que la salida de Bolsonaro de Brasil y el ingreso a la Argentina...". En ese momento, el periodista le remarcó que, en su opinión, era "relevante" la contestación, a lo que Ravier sostuvo: "No sé si sabía o no el Presidente".