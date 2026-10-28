Dónde está Flavio Bolsonaro: la cronología de su fuga en avión tras perder las elecciones con Lula en Brasil

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil frente a Lula el pasado domingo 25 de octubre y, a pesar de las acusaciones por lavado de dinero, evación fiscal y corrupción, se fugó a Estados Unidos. El senador del Partido Liberal había prometido que buscaría anular los comicios y que el lunes organizaría a la oposición. Sin embargo, decidió abandonar el país junto a su familia e instalarse en Miami, Estados Unidos.

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Dónde está Flavio Bolsonaro: la cronología de su fuga

En una serie de acontecimientos llamativos y que generaron una gran controversia diplomática, el excandidato presidencial logró fugarse a Estados Unidos:

En la madrugada del martes 27 de octubre: primeras versiones sobre la fuga de Flávio Bolsonaro .

primeras versiones sobre la . A las 11 horas del martes 27 de octubre: Dirección Nacional de Migraciones de Argentina dice que no tiene registro alguno sobre un ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

alguno sobre un ingreso de Flávio Bolsonaro al país. A las 13 horas del martes 27 de octubre: operativos en la casa de Flávio Bolsonaro en Brasilia.

operativos en la casa de Flávio Bolsonaro en Brasilia. En la tarde del martes 27 de octubre: primeras versiones de que ya estaba en Estados Unidos.

primeras versiones de que ya estaba en Estados Unidos. A las 15 horas del martes 27 de octubre: referentes cercanos del gobierno de Estados Unidos confirman que Flávio Bolsonaro ya está en el país norteamericano.

A las 22:50 horas del martes 27 de octubre: según Migraciones de Argentina, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas.

según Migraciones de Argentina, A las 23.30 horas del martes 27 de octubre: migraciones confirma que Bolsonaro partió rumbo a Ecuador desde Puerto Iguazú . Según el organismo, el ingreso se realizó con documentación válida y sin impedimentos legales para entrar al territorio argentino.

migraciones confirma que . Según el organismo, el ingreso se realizó con documentación válida y sin impedimentos legales para entrar al territorio argentino. A las 00:21 horas del miércoles 28 de octubre: desde Puerto Iguazú, Flávio Bolsonaro viajó a Guayaquil, Ecuador, mediante la aeronave Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.

desde Puerto Iguazú, perteneciente a la empresa Baires Fly. A las 01:00 horas del miércoles 28 de octubre: Trump afirmó que "aprobaría que Bolsonaro vaya a Estados Unidos".

Trump afirmó que "aprobaría que Bolsonaro vaya a Estados Unidos". A las 05:46 del miércoles 28 de octubre: el avión privado en el que viajaba el excandidato presidenical llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, Ecuador. Allí hizo escala.

el avión privado en el que viajaba el excandidato presidenical Allí hizo escala. A las 10.30 horas del miércoles 28 de octubre: Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos (aeropuerto Opa Locka Excecutive), junto a su esposa y sus dos hijas.

¿Qué dijo el Gobierno de Milei sobre la fuga de Flávio Bolsonaro?

Si bien al comenzar los rumores Migraciones negó que el excandidato presidencial hubiera ingresado al país para fugarse, finalmente confirmaron que el senador liberal había tomado un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Ecuador. De todas formas, Migraciones aseguró que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

Mientras tanto, la oposición en el Congreso reclama que el Gobierno dé explicaciones por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete Diego Santilli, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, de quien dependen Migraciones y la PSA.

Además, hay denuncias penales en marcha tras la fuga de Flávio Bolsonaro: