El Gobierno de Milei mintió para no reconocer el triunfo electoral de Lula: "Ningún gesto"

El presidente Javier Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. El vocero presidencial, Adrián Ravier, trató de instalar una mentira: "Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente", aseguró durante la conferencia de prensa de este martes. Sin embargo, Lula sí envió un reconocimiento público al libertario después de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre contra Sergio Massa.

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"La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordeñada y pacífica. Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos", fue el mensaje publicado por Lula en su cuenta de X en ese entonces.

Milei es el único presidente de América Latina que no tuiteó nada la reelección del representante del Partido de los Trabajadores (PT). Este martes, Ravier reafirmó la postura de la administración libertaria al señalar que el Gobierno nacional solo "tomó nota del resultado electoral" en el país vecino y confirmó que, "por ahora", "no va a haber ningún comunicado" que Cancillería piense publicar al respecto.

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, el libertario estuvo 20 horas sin actividad en su cuenta de X. Una rareza. Recién lo hizo para celebrar la llegada del papa León XIV al país. El saludo protocolar es un poco más que una mera formalidad teniendo en cuenta la relevancia comercial y económica de la relación entre Argentina y Brasil. A su vez, el silencio libertario se agrava aún más considerando que Milei viajó a territorio brasileño para apoyar a Flávio Bolsonaro en un acto público en el que terminó insultando a Lula.

Bolsonaro no entregó el pasaporte y la Policía investiga si salió de Brasil

El senador brasileño Bolsonaro no entregó su pasaporte y la Policía Federal investiga un posible viaje a Estados Unidos, luego de que la Justicia le prohibiera salir de Brasil. Dos fuentes de O Globo aseguran que hablaron esta mañana con el equipo de seguridad del legislador y afirmaron que se encuentra en su domicilio en Brasilia. Hay un avión privado de la firma Baires Fly retenido en el aeropuerto de Iguazú.

Según la información publicada por Infobae, Bolsonaro despegó rumbo al país que gobierna Donald Trump desde Puerto Iguazú, Argentina, a las 2:00 AM, a bordo de un jet Gulfstream G400, matrícula LV-JQW. En medio de rumores, la Dirección Nacional de Migraciones negó que Bolsonaro haya ingresado al país. Según el organismo, el excandidato presidencial "no registra" un arribo formal a territorio nacional. Ravier aseguró este martes que no hubo "ningún pedido de asilo político".

La aeronave se encuentra retenida en el puerto de Iguazú: se informó sobre el viaje de cuatro personas, cuyas identidades se desconocen, y hay versiones de que una de ellas iba a ser el hijo del exmandatario de Brasil. El sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tiene bloqueada la información de ese vuelo.

A su vez, la Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos si salió del país. La aeronave está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de esa compañía. Antes utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

El senador debe entregar su documento oficial con validez internacional por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida se conoció este lunes, un día después de que el legislador perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Este lunes confirmó que agentes lo abordaron al salir de la casa de su padre para comunicarle la decisión judicial. “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.