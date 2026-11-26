Irán aseguró que está preparado para resistir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y afirmó que busca contener el aumento del costo de vida, en medio de una fuerte aceleración de la inflación y de una guerra que se prolonga desde hace casi nueve meses. Mientras Teherán sostiene que mantiene abastecidas sus reservas y amplía el comercio por otras fronteras, Washington emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Oriente Próximo ante el riesgo de nuevos ataques y una posible escalada de las hostilidades. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy miércoles 25 de noviembre de 2026, en El Destape.