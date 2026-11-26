Irán desmintió que desarrolle armas químicas, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo acusara de hacerlo sin presentar pruebas. El funcionario israelí aseguró que su país y Estados Unidos preparan una ofensiva conjunta, cuya decisión final corresponde al presidente Donald Trump. El cruce se produce en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz y del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy jueves 26 de noviembre de 2026, en El Destape.
Irán acusa a Israel de usar las armas químicas como pretexto para otra guerra
El canciller Abás Araqchí rechazó la acusación del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y sostuvo que busca involucrar a Estados Unidos en una nueva ofensiva.
Trump evalúa una ofensiva contra Irán y crecen los efectos de la crisis energética mundial
Al mismo tiempo que avanza una nueva escalada de ataques en el golfo Pérsico, la Agencia Internacional de la Energía alertó por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz y anticipó una “huella duradera” en el sector energético.
Mientras avanza una nueva escalada de ataques en el golfo Pérsico y Donald Trump evalúa una eventual ofensiva conjunta con Israel, la guerra en Medio Oriente generó la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia, según advirtió este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. En su informe anual, el organismo señaló que el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto, permanece bloqueado. Birol sostuvo que, cuanto más dure la crisis, más profundos serán sus efectos. Seguí las últimas noticias del Conflicto en Medio Oriente, hoy jueves 19 de noviembre del 2026.
Trump amenaza con un nuevo bombardeo contra Irán y recrudece el conflicto
Irán condicionó la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al levantamiento de las restricciones económicas y al fin de las hostilidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar los ataques militares contra Irán a partir de enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo diplomático para resolver el conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Fox News, calificó de inútiles las negociaciones indirectas con Teherán y acusó a los representantes iraníes de dilatar las conversaciones mientras aumentan sus acciones militares. Además, advirtió que cualquier buque iraní que intente atravesar el bloqueo naval estadounidense será hundido.
Irán desafía el bloqueo naval de EE.UU. en medio de una escalada de tensión regional
Teherán aseguró que cuenta con reservas estratégicas y rutas comerciales alternativas para resistir las restricciones estadounidenses.
Irán aseguró que está preparado para resistir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y afirmó que busca contener el aumento del costo de vida, en medio de una fuerte aceleración de la inflación y de una guerra que se prolonga desde hace casi nueve meses. Mientras Teherán sostiene que mantiene abastecidas sus reservas y amplía el comercio por otras fronteras, Washington emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Oriente Próximo ante el riesgo de nuevos ataques y una posible escalada de las hostilidades. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy miércoles 25 de noviembre de 2026, en El Destape.