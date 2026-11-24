Luego de que el canciller Pablo Quirno ponga en duda el fin de semana el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la Cancillería del principal socio comercial argentino decidió que el embajador brasileño no regresará a Argentina. La relación entre ambos seguirá siendo "encargados de negocios", el nivel más bajo de la historia.

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Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron a El Destape que el vínculo seguirá roto y que el exembajador Julio Bitelli seguirá en el país vecino.

Desde Itamaraty consideran que los dichos del sábado pasado del canciller Quirno fueron claves para que el Gobierno de Lula no revea la situación. "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación", indicó el canciller en El Trece.

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La salida de Bitelli de Argentina se produjo en agosto luego de que Javier Milei pronunciara un duro discurso en Brasil junto a Flávio Bolsonaro, donde insultó y calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como "ladrón", "presidiario" y "basura calva".

En paralelo, hubo medios argentinos que informaron que el Gobierno de Lula también decidió no invitar a Milei a la jura que hará Lula el 5 de enero próximo al iniciar su cuarto mandato.

El Destape se comunicó con la Cancillería argentina, que no confirmó ni negó la situación, sino que remitió su consulta directamente con Itamaraty. Las fuentes brasileñas consultadas por este medio dijeron que hasta el momento no tienen esa información.

¿Qué dijo Quirno?

Este sábado, durante el programa televisivo de La noche de Mirtha, en El Trece, el canciller fue consultado por qué desde Casa Rosada siguen reconocer el triunfo de Lula.

"Básicamente, porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral. Que nosotros digamos sí o no, no cambia", planteó.

Y luego siguió defendiendo su postura: "Entramos en esta situación. El formalismo es: 'Me sacaste el embajador y me retiraste el embajador'. A partir de ahí, ¿desde dónde estamos?".