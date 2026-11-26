El presidente Javier Milei viajó esta noche a Asunción para mantener un primer contacto con su flamante homólogo Pedro Alliana, quien asumió el cargo el hace pocos días, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada al Ueno Bank. Prácticamente el mismo tiempo del encuentro con empresarios, en Diputados se estará tratando el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estará siendo debatida en el Senado.
Javier Milei otra vez fuera del país en un día clave para el Congreso
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Milei viajó a Paraguay
El presidente Javier Milei viajó esta noche a Asunción para mantener un primer contacto con su flamante homólogo Pedro Alliana, quien asumió el cargo el hace pocos días, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada al Ueno Bank.
La actividad oficial en la capital del país vecino comenzará a las 10.15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, junto al canciller paraguayo Rubén Ramírez.
Posteriormente, el mandatario argentino participará de una recepción en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos y saludos de las delegaciones. Luego, a las 11.45 se llevará a cabo una conferencia de prensa de los cancilleres Pablo Quirno y Ramírez.
Por la tarde, desde las 15.30, Milei participará de un encuentro con empresarios locales, mientras que el regreso del presidente está previsto para el vienes por la mañana.
Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.
Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por ‘lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal’.
El juego de Bullrich hacia 2027: reclamo económico, armado federal propio y plan B
La senadora insiste en que el Gobierno debe mejorar los ingresos diarios para tener chances electorales. Con reuniones constantes en el Senado, contiene a los heridos libertarios que jugaron con ella en 2023 y preserva su estructura para competir o negociar lugares en las listas.
Patricia Bullrich volvió a marcar la cancha e hizo pública la lectura que hace tiempo manifiesta de forma directa en privado: es necesario mejorar la economía cotidiana de los argentinos para tener algún tipo de chances electorales en 2027. Corregir el rumbo dentro de las restricciones que impone el modelo económico de Javier Milei, una figura que —reiteró— es la que actualmente lidera el proyecto al que ella quiere garantizarle continuidad, aunque sin abandonar sus propias pretensiones presidenciales.
Santilli debutó ante el Congreso: clamor por la reelección de Milei y omisión de la crisis
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio su informe de gestión, el primero desde que ocupa el cargo, en el Senado. En sus 56 minutos de discurso, el ministro coordinador omitió menciones al recalentamiento de la economía y pidió la reelección de Javier Milei.