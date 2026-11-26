El presidente Javier Milei viajó esta noche a Asunción para mantener un primer contacto con su flamante homólogo Pedro Alliana, quien asumió el cargo el hace pocos días, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada al Ueno Bank.

La actividad oficial en la capital del país vecino comenzará a las 10.15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, junto al canciller paraguayo Rubén Ramírez.

Posteriormente, el mandatario argentino participará de una recepción en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos y saludos de las delegaciones. Luego, a las 11.45 se llevará a cabo una conferencia de prensa de los cancilleres Pablo Quirno y Ramírez.

Por la tarde, desde las 15.30, Milei participará de un encuentro con empresarios locales, mientras que el regreso del presidente está previsto para el vienes por la mañana.

Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por ‘lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal’.