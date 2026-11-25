"No estaría mal que se vaya", dice a El Destape tímidamente una fuente reservada de La Libertad Avanza sobre Luis Caputo. Es el clima general del Gobierno hoy. Nadie quiere contradecir a Javier Milei, hoy el único sostén de su ministro de Economía.

{{{htmlAmp}}}

Pese a la grave crisis económica, Milei lo apoya a Caputo. Lo sostiene. Quiere que siga. No le va a pedir la renuncia. Es que el Presidente no prevé cambios. Crece el riesgo país, suben todos los dólares y Argentina está en recesión. Pero no habrá modificaciones. "El modelo no cambia", dicen en Casa Rosada. Todo sigue igual. Todo sigue igual, de mal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El desgaste de Caputo y el enigma de un plan B que no existe

Caputo está "cansado". Agotado. Eso cuentan fuentes del Gobierno. Pero por ahora no hay plan B. Y es difícil convencer a Milei. O buscar otra persona que matchee con la personalidad de Milei, como matchea Caputo.

¿Qué advierten Karina Milei y los Menem sobre la economía y la reelección?

Karina le soltó la mano. Tiene un diagnóstico parecido al de Patricia Bullrich: con esta economía, Milei pierde. Es lo que le vienen diciendo los Menem: "Hay que poner plata en el bolsillo de la gente", le repiten los primos. No depende de la hermanísima. Toda esa órbita depende de Milei y Caputo. Y el Gobierno va con la economía chocada a buscar la reelección.

En el Gobierno está pasando algo por lo bajo: los Milei no quieren que nadie salte del barco. "Si nos hundimos, nos hundimos todos", es la máxima.

Los mercados sueltan la mano y dudan de las chances del oficialismo

Los mercados ya le soltaron la mano. "Hoy escuchan más lo que dice Máximo Kirchner que lo que digan Milei o Caputo. Por eso pasa lo que pasa", le confiesa a El Destape un banquero que conoce los mercados como ninguna.

Los inversores cree que Milei pierde. Y que pierde con cualquiera. Sea Axel Kicillof, Sergio Massa, un gobernador del interior y hasta con Patricia Bullrich.

¿Elección de "cuartos" o polarización entre Milei y Kicillof rumbo a 2027?

La idea de elección de "cuartos" crece en todos los ámbitos. Peronistas, cristinistas, radicales, amarillos. Todos ellos creen que se va hacia ese escenario: dos candidatos de derecha y dos peronistas. En LLA, no. Por ahora apuestan a la polarización.

Milei cree que el round final será él contra Kicillof. Y que no habrá candidatos de derecha que puedan hacerle sombra. La Rosada está plenamente jugada a la polarización.

Mientras, en la oposición se arma un cordón sanitario. Este viernes habrá un seminario como primer ensayo general organizado por Martín Lousteau. Estarán todos. Todos. Desde el kicillofismo hasta el camporismo y desde Horacio Rodríguez Larreta a Emilio Monzó. Por ahora, la idea está más pensada para las elecciones en la Ciudad que para la nacional. Pero hay quienes ya adelantan que puede ser el germen de algo mucho más grande para las presidenciales de octubre de 2027.