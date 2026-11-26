Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 26 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 26 de noviembre
En la actualización de este jueves, 26 de noviembre, el dólar Oficial del Banco Nación cotiza con compra a $1580 y venta a $1630, con una variación de 0,93%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 26 de noviembre
El dólar blue se actualiza este jueves, 26 de noviembre, en el mercado informal: la compra se ubica en $1690 y la venta en $1710, con una variación de 0,59%, según los datos disponibles para esta actualización.
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