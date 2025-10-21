Walter Correa le contestó a Trump: "Los argentinos no nos estamos muriendo, sino resistiendo a los que entregan la soberanía"

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, partició de un plenario provincial de la CGT, y homenajeó al dirigente sindical José Ignacio Rucci. En ese contexto y en declaraciones radiales, aprovechó para cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Los argentinos no estamos muriendo ni nuestro país está en vías de extinción como nos diagnostica el jefe de un imperio en decadencia", cuestionó en referencia a la declaración del norteamericano cuando advirtió que "Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada".

"Nuestro pueblo está vivo y resistiendo con todas sus fuerzas a la mayor entrega de soberanía que, de la mano del presidente Milei y sus socios de adentro y de afuera, se está llevando a cabo para enriquecer a las minorías y empobrecer a los trabajadores", dijo el funcionario. "Hay que remontarse al siglo pasado, más precisamente a 1946, para encontrar en nuestra historia un proceso de intromisión extranjera en los asuntos del país, algo que solamente puede ser posible por la sumisión de los gobernantes que se manejan con una vocación de colonia que es realmente abrumadora", destacó tras participar de un acto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional La Plata, en el que se rindió homenaje a José Ignacio Rucci y se le impuso su nombre a la calle 36, entre 2 y 3, de la capital provincial.

El jefe de la cartera laboral contestó así a dichos expresados ayer por el presidente estadounidense Donald Trump, para quien nuestro país "no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina está haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo". "Si antes la consigna que movilizó a las clases populares fue Braden o Perón, la que hoy debemos enarbolar es Trump o Patria", dijo el funcionario que integra el gabinete del gobernador Axel Kicillof y es uno de los referentes del movimiento "Derecho al Futuro", que reivindica al mandatario bonaerense como uno de los líderes del peronismo para la construcción de una propuesta político-electoral que lo devuelva al gobierno en 2027.

Para Correa, "la conciencia esclarecida de los trabajadores y trabajadoras sabrá poner freno el domingo próximo en las urnas a este proceso político destructor de fuentes de trabajo, de cierre de fábricas, de endiosamiento de la timba financiera y de empobrecimiento planificado, tal como ya lo hizo abrumadoramente en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre".

"El imperialismo con su cara más brutal define la política económica argentina emitiendo tweets desde Washington", señaló el ministro, para agregar que "el proceso de primarización de nuestra economía es tan escandaloso que ahora pretenden que los proveyamos de carne vacuna barata para que consuman los norteamericanos, mientras a los argentinos se les hace cada vez más escasa la posibilidad de poner un plato con carne en la mesa familiar".

“Ahora vuelven con la propuesta de reforma laboral, y nosotros con humildad pero con mucha convicción decimos desde la provincia de Buenos Aires que tenemos consagrados los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el artículo 39 de la Constitución bonaerense”, reseñó Correa al hacer uso de la palabra en el acto de la CGT platense, y añadió que “por mandato explícito de nuestro gobernador respetamos todos los días ese capítulo de la Carta Magna”.

Por último, parafraseó a Perón para resaltar que “la realidad efectiva es que en la provincia de Buenos Aires se cumple todos los días con el proceso paritario" al tiempo que resaltó: "Podemos decir que no hay un solo trabajador o trabajadora despedida como consecuencia de la aplicación de la Ley Bases”.