Provincia sale a cruzar el acuerdo de Milei con EE.UU: "Golpea nuestra industria"

El acuerdo marco comercial que el gobierno de Javier Milei firmará con los Estados Unidos se negoció en el más estricto secreto y a espaldas de todos los sectores productivos argentinos. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, Augusto Costa, advirtió que “va a poner en riesgo a muchos sectores de nuestra industria, pega de lleno en la Provincia de Buenos Aires”.

En diálogo con Radio 10, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof explicó que los acuerdos y/o entendimientos bilaterales que se implementarán “nos llevan a una economía que va a profundizar su perfil primarizador y extractivo, y va a comprometer mucho lo que es la industria, el desarrollo tecnológico, va a pegarle a todo lo que es industria tradicional que tuvo la Argentina. Eso queda muy claro”.

El funcionario explicó que con el convenio, “le vamos a garantizar acceso preferencial y eso va a poner en riesgo a la Industria”. “Nuestra provincia de Buenos Aires, es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina; y este acuerdo nos pega de lleno, es todo muy preocupante.”, cerró.

La letra chica

A partir del comunicado que publicó el jueves la Casa Blanca, hay solamente tres beneficios para Argentina respecto a su entrada en el mercado estadounidense, contra 24 beneficios comerciales para Estados Unidos respecto al mercado argentino.

Beneficios para Argentina (3):

Se vuelve a los aranceles previos a abril.

Mejores condiciones de exportación de carne de res.

Cooperación para el comercio de minerales críticos.

Beneficios para EEUU (24):