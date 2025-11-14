Provincia sale a cruzar el acuerdo de Milei con EE.UU: "Golpea nuestra industria"

El acuerdo marco comercial que el gobierno de Javier Milei firmará con los Estados Unidos se negoció en el más estricto secreto y a espaldas de todos los sectores productivos argentinos. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, Augusto Costa, advirtió que “va a poner en riesgo a muchos sectores de nuestra industria, pega de lleno en la Provincia de Buenos Aires”.
En diálogo con Radio 10, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof explicó que los acuerdos y/o entendimientos bilaterales que se implementarán “nos llevan a una economía que va a profundizar su perfil primarizador y extractivo, y va a comprometer mucho lo que es la industria, el desarrollo tecnológico, va a pegarle a todo lo que es industria tradicional que tuvo la Argentina. Eso queda muy claro”.
El funcionario explicó que con el convenio, “le vamos a garantizar acceso preferencial y eso va a poner en riesgo a la Industria”. “Nuestra provincia de Buenos Aires, es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina; y este acuerdo nos pega de lleno, es todo muy preocupante.”, cerró.
La letra chica
A partir del comunicado que publicó el jueves la Casa Blanca, hay solamente tres beneficios para Argentina respecto a su entrada en el mercado estadounidense, contra 24 beneficios comerciales para Estados Unidos respecto al mercado argentino.
Beneficios para Argentina (3):
- Se vuelve a los aranceles previos a abril.
- Mejores condiciones de exportación de carne de res.
- Cooperación para el comercio de minerales críticos.
Beneficios para EEUU (24):
- Mejores condiciones de exportación de carne de res.
- Acceso preferencial de medicamentos.
- Acceso preferencial de productos químicos.
- Acceso preferencial de maquinaria.
- Acceso preferencial de productos de tecnología de la información.
- Acceso preferencial de dispositivos médicos.
- Acceso preferencial de vehículos automotores.
- Acceso preferencial de productos agrícolas.
- Argentina desmantela barreras no arancelarias.
- Argentina no exige formalidades consulares.
- Argentina no dará conformidad propia para productos con certificado aprobado por EEUU en materia de automóviles, alimentos y medicamentos.
- Argentina fortalecerá el combate a la falsificación y piratería.
- Argentina se abre al ganado bovino vivo de EEUU.
- Argentina se abre a las aves de corral de EEUU.
- Argentina se abre a "ciertos quesos y carnes" de EEUU.
- Argentina "no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses”.
- Argentina reforzará "la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”.
- Argentina adoptará medidas para combatir la tala ilegal.
- Argentina hará un uso más eficiente de los minerales críticos.
- Argentina aplicará la normativa de la OMC sobre subvenció a la pesca.
- Argentina "intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países".
- Cooperación para el comercio de minerales críticos.
- Argentina abordará "distorsiones" generadas por las empresas estatales y las subvenciones industriales.
- Argentina facilitará el comercio digital con EEUU.