Kicillof viaja a España: Foro Progresista, inversiones y foto con presidentes

El gobernador Axel Kicillof partirá este miércoles a España con una agenda cargada de reuniones con empresarios y presidentes de varios países. El viaje es una consecuencia de la invitación que hizo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez al dirigente para participar del foro Global Progressive Mobilisation. En dicho evento también estarán el presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros. Tras aceptar la propuesta, el mandatario amplió la agenda de actividades y agregó reuniones y presentaciones de su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Será el viaje más largo del dirigente fuera de la provincia de Buenos Aires desde que asumió en 2019. Irá con una pequeña comitiva: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de comunicación, Jesica Rey; y Cecilia Nicolini, diputada del Parlamento del Mercosur. Los dirigentes estarán tres días en España: uno en Madrid y dos en Barcelona. Kicillof mantendrá reuniones con CEOs españoles que tienen sus empresas radicadas en suelo bonaerense y buscará acercar nuevas inversiones. Además, el mandatario buscará una nueva foto con presidentes latinoamericanos en tierras europeas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El día a día de Axel Kicillof en España

Este jueves, la comitiva bonaerense hará base en Madrid. Según detallaron desde Casa de Gobierno, al mediodía (7 hora argentina), el mandatario se reunirá con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, para fortalecer la cooperación institucional. Díaz es licenciada en Derecho, realizó diferentes cursos y posgrados en relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos. El encuentro será en la sede del ministerio, en Paseo de la Castellana, Madrid.

A las 15 horas (10 hora argentina), el Gobernador mantendrá diferentes reuniones con CEOs de empresas españolas, “muchos de los cuales ya tienen inversiones en la provincia de Buenos Aires”. En medio de la crisis que afronta el país, en donde cierra una empresa cada cuatro minutos, Kicillof planteará la posibilidad de “buscar fuentes de financiamiento alternativas y reforzar las inversiones actuales”.

Pasadas las 18 (13 hora argentina), el mandatario tendrá la tercera actividad de la jornada. Presentará su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, junto a Pablo Simón, un politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, a lo largo de la jornada dará notas a distintos medios de comunicación españoles, como el Diario.es, y Radio Cadena Ser Programa Hora 25, entre otros.

A la noche habrá una cena, que tendrá como uno de los principales invitados al mandatario, y está organizada por Manuel Muñiz, Rector de la Universidad IE con invitados especiales del gabinete de Pedro Sánchez, la Casa Real, organismos internacionales, el Consejo Europeo y académicos, entre otros.

El viernes y sábado la comitiva se trasladará a la ciudad de Barcelona y participará del foro Global Progressive Mobilisation. Por la mañana del viernes, Kicillof se reunirá con el alcalde de Barcelona en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, para “fortalecer vínculos de cooperación institucional”.

Por la tarde, estará en la reunión de la Movilización Progresista Mundial. El gobernador bonaerense está anotado en tres paneles de debate, pero su participación dependerá de las “reuniones bilaterales” que mantenga a lo largo de la jornada, según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. De esta manera, a las 15 horas participará del panel llamado: “Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de disrupción”.

A las ⁠16.30 (11.30 hora argentina), mantendrá un café con Mariana Mazzucatto, economista y catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London. A las 17 horas tendrá un encuentro con Katherina Barley, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, secretaria General del Partido Socialista Alemán, y ex ministra de trabajo y de Justicia de Alemania.

Y a las 17 (mediodía argentino) aún no está confirmada la participación de la “Movilización Progresista Local”, un espacio al que se accede “solo por invitación”, y es organizado por la Red de Autoridades Locales y Regionales de la SI, la Red de Alcaldes de Capitales y Grandes Ciudades del PES, el Grupo PES en el Comité de las Regiones, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Barcelona, el PSOE y el Grupo S&D. A la noche, mantendrá una segunda cena con distintos dirigentes políticos.

'Finalmente, el sábado a primera hora estará en el panel “soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizada por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D con invitados internacionales.

Entre las 12 y 13 (7 y 8 hora argentina) disertará en el panel "Respuesta Progresista Local: Primera Línea de la Democracia". Estarán también Kata Tüttő, Presidenta del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Ahmet Aras, Alcalde del Municipio Metropolitano de Muğla y Presidente de la Red de Autoridades Locales y Regionales de la Internacional Socialista; ⁠Roberto Gualtieri, Alcalde de Roma, Miembro del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones y Presidente de la Red de Capitales y Grandes Ciudades del PES; ⁠Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona y Miembro del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Alejandra Bravo, Concejala de la Ciudad de Toronto y Presidenta del Comité de Desarrollo Económico y Comunitario; ⁠Ana María Archila, Comisionada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, y moderará Mar Jiménez, Comisionada de Asuntos Europeos de la Ciudad de Barcelona y columnista en medios españoles.

Ese mismo día, a partir de las 13.30 (8.30 hora argentina) los presidentes de Brasil y España, Lula y Sánchez darán inicio a la sesión plenaria de líderes mundiales: “Movilización en favor de nuestras democracias, juntos por nuestro futuro”. Se trata de una sesión plenaria dedicada a la cooperación y la solidaridad, conectando luchas y traduciendo los valores compartidos en una acción coordinada. “Los discursos de líderes globales marcarán el rumbo, demostrarán la fuerza del movimiento progresista y coordinarán los esfuerzos para dar forma al futuro”, explicaron desde el Foro organizador. Allí Kicillof estará presente y formará parte de las fotos oficiales.