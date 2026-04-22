Kicillof reactiva el PJ bonaerense y asume la presidencia el viernes

Tras su gira por España, el gobernador Axel Kicillof retomó la agenda de gestión en provincia de Buenos Aires y también reactivó el armado político de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, y el PJ bonaerense. Luego de obtener el primer triunfo en la justicia, ya que el martes la Corte Suprema dictaminó que Milei deberá pagar el recorte de la caja de jubilados que supera los $2 billones, este jueves el mandatario lanzará el área de educación del MDF en las tierras de Jorge Ferraresi, Avellaneda.

El espacio de educación estará a cargo de Jorge Sileoni, ex director General de Cultura y Educación bonaerense. Vale remarcar que el Jefe comunal de Avellaneda es otro dirigente que en las últimas horas se sumó a la sucesión por la provincia y se anotó como candidato a gobernador para el 2027. Son más de una docena de dirigentes y dirigentas bonaerenses las que quieren llegar al sillón de La Plata.

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En ese sentido, el último acto del Movimiento Derecho al Futuro con Kicillof a la cabeza fue el 9 de abril pasado, días antes de viajar a España, y en donde reconoció que el peronismo, “no le puede puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”. Además, el mandatario hizo mención a los próximos comicios de manera indirecta: “Es momento de pensar qué pasaría si Milei continúa cuatro años más: hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros”. “Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”, destacó.

Presidencia del PJ bonaerense

La semana finalizará con la asunción de la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Kicillof convocó a una reunión de Consejo Provincial para el viernes 24 a las 14 horas, en la sede del PJ en La Plata. No habrá acto en la calle ni convocatoria a la militancia. Desde Casa de Gobierno entienden que “no es momento para hacer actos multitudinarios”, ya que “la gente la está pasando mal, se está cagando de hambre”.

Al respecto, María Sol Berriel, apoderada del partido, envió la notificación a cada uno de los integrantes del PJ. En el orden del día se detalla que se distribuirán los cargos pendientes, se ratificarán las Resoluciones N° 1 y 2 de Presidencia, harán mención a las afiliaciones y analizarán la situación política actual.