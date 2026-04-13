Kicillof impugnará una licitación de rutas luego de que Caputo rechazara a AUBASA sin argumentos

“La veíamos venir”, dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a la objeción del ministro de Hacienda nacional, Luis Caputo, a la inteción de la empresa AUBASA de hacerse cargo de la licitación que abarca las Rutas Nacionales 3, 205, 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.

“El 9 de abril se conoció un dictamen en el cual el ministerio de Hacienda quiere desestimar a AUBASA porque no tendría la experiencia de 10 años que se pide en el pliego, y eso es falso”, detalló Bianco. El funcionario argumentó la trayectoria de la empresa, que tiene varias décadas en su haber, y además señaló que el segundo ítem por el cual Nación quiere desestimar a AUBASA es “porque consideran que una empresa que se dedica a las concesiones viales no se puede presentar a una concesión vial. Es una ridiculez total”. El Destape se comunicó con el ministerio de Hacienda de la Nación pero no obtuvo respuesta a las consultas realizadas sobre el tema.

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“AUBASA es la empresa que más obras viales hace”, dijo el funcionario y remarcó que en realidad, “es una definición y una decisión política de Nación que una empresa pública de la provincia de Buenos Aires no se haga cargo de las rutas de la provincia de Buenos Aires”. Por tal motivo, el ministro dijo que van a “impugnar la licitación” por considerarla “arbitraria” y por no “tener justificaciones técnicas”. Además exigirá que “se reconsidere la oferta de AUBASA”.

Quien también salió al cruce fue el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. A través de sus redes sociales, dijo que “Milei y Caputo mandaron a vetar a AUBASA, una excelente empresa pública con menores costos y peajes más baratos, que hace obras para los usuarios y era la mejor posicionada”. “La excluyen en un proceso lleno de irregularidades”, destacó. “¿Nunca van a tomar decisiones para el beneficio de la Argentina? No hacen obras públicas, pero igual quieren entregarle negocios a sus diez amigos”, cerró el funcionario.

La licitación en puja

El llamado a licitación por los 1.325 kilómetros se lanzó el 12 de noviembre de 2025, mientras que el 13 de febrero del corriente se cumplió el plazo para la recepción de consultas. El 27 del mismo mes se llevó a cabo el primer acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas, el Gobierno Nacional emitió “cuatro circulares con modificaciones” y nuevas exigencias que “no figuraban en el pliego original”.

Actualmente, de las 10 empresas que se presentaron, solo tres no sufrieron objeciones de ningún tipo. Se trata de Panedile, Supercemento y Eleprint SA; CPC y Clear Petroleum SA; y AUBASA. Entre estas compañías debería definirse la licitación, pero todo está inmerso en un manto de incertidumbre absoluta. Las empresas que tuvieron “incumplimientos no subsanables” fueron Benito Roggio e Hijos y José J. Chediak SA; Creditch, Construcciones Electromecánicas del Oeste SA; SACDE SA; IEB Construcciones, Basaa y Cecosa SA; Vial Agro y Fontana Nicastro SA; Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco SA; y JCR, Rovella Carranza y Luis Losi SA.

Los tramos de las rutas en licitación

Un dato no menor es que la licitación es para “mejorar la situación actual” de las rutas que desde el gobierno bonaerense señalan como de “estado desastroso”. Según detallaron diferentes notas periodísticas, en dichas rutas incorporarán “más cabinas” de peajes - se duplicarán - para tener mayor recaudación.

Ello generó que los participantes tuvieran que “reformular las presentaciones”, afectando los principios de “razonabilidad, previsibilidad e igualdad”. Además, hubo un “trato desigual entre oferentes” ya que desde la empresa AUBASA “habría acompañado desde el inicio una oferta íntegra, suficiente y documentada”, mientras que “otros oferentes habrían presentado omisiones de entidad”.