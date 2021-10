Perón: de qué cuadro era hincha, su visión ecologista y curiosidades de su vida

Este 8 de octubre se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, uno de los hombres más influyentes de la historia argentina y también de Sudamérica. En El Destape repasamos algunas de las curiosidades que seguramente no conocías de su vida.

Juan Domingo Perón fue uno de las personas más influyentes en la historia de la Argentina y también de Sudamérica. Nacido el 8 de octubre de 1895, hoy hace 126 años, su legado en el país ha trascendido a lo largo del tiempo. De hecho, muchos de sus discursos y cartas acerca de su visión sobre la política y el mundo entero cuentan con una vigencia verdaderamente sorprendente. Elegido presidente en tres oportunidades por el pueblo (1946-52, 1952-55, 1973-74), aunque también derrocado y perseguido gran parte de su vida por la violencia del antiperonismo, tuvo una vida colmada de curiosidades. Por eso, en El Destape recordamos algunas de las cosas que seguramente no sabías del hombre que fundó el peronismo.

Curiosidades de la vida de Perón que seguramente no conocías

Perón y su curiosa relación con los animales

Juan Domingo Perón era amante de los animales. De hecho, fue artífice de la Legislación Argentina de Protección Animal. La ley 14.346 fue sancionada en 1954 por mandato de Perón pese a que tuvo mucha resistencia por parte de los legisladores de la época. Además, el mandatario era fanático de los perros y, sobre todo, de los "caniches".

Eva Perón y Juan Domingo Perón, junto a sus perros caniches.

Al mismo tiempo, tal era su vínculo con los animales, que muchas de sus frases recordadas tienen metáforas o comparaciones con los animales para explicar ciertas situaciones de la política y la vida cotidiana. Cuáles fueron las frases:

"Gorilas": término con el que se llama a los antiperonistas.

término con el que se llama a los antiperonistas. "El aluvión zoológico": término con el que se refirió a aquellos miles de peronistas que se movilizaron el 17 de octubre de 1945.

término con el que se refirió a aquellos miles de peronistas que se movilizaron el 17 de octubre de 1945. "León hervíboro": así se autodenominó Perón, haciendo referencia a que era un general pacifista.

El auto de Perón que Perón nunca usó y que Macri quiso usar en un desfile

En 1955, Juan Domingo Perón compró un Cadillac El Dorado II. Aun así, y debido al Golpe de Estado militar de la autodenominada "Revolución Libertadora" impidió que lo pudiera usar siquiera una sola vez. Lo curioso del asunto es que al automóvil se lo conoce como "El auto de Perón", aunque jamás se pudo subir. Aquellos que sí lo utilizaron fueron los propios autores del golpe que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1955.

En 2012, dicho vehículo fue exhibido en una exposición de vehículos denominada "Autoclásica", una de las muestras más grandes de Sudamérica. Y tres años después, tras la victoria en las elecciones 2015, Mauricio Macri intentó hacer una gestión para poder desfilar en el mismo. De todas formas, y por problemas técnicos y recomendaciones de los mecánicos, no se concretó.

El Cadillac de Perón que Perón nunca usó.

Perón y la música: qué le gustaba y qué era lo que más escuchaba

El costado musical de Juan Domingo Perón siempre estuvo ligado al tango. De hecho, en 1949 derogó la orden que el gobierno militar de 1943 había impuesto: prohibir el uso del lunfardo en las radios. "La canción popular retomó el camino masivo", expresó tras aquella decisión. Asimismo, aprendió a tocar el piano y solía hacerlo en diferentes celebraciones y fiestas.

Aun así, había una banda internacional que revolucionaba el mundo, pero que a Perón no le gustaba en absoluto: "Los Beatles". En una entrevista que le concedió a la Revista Siete Días, manifestó: "¡Cómo me van a gustar esos espantosos melenudos!". Sin embargo, en otro tramo de la nota, advirtió: "Soy un discómano de primera línea. Me gusta todo tipo de música, hasta la ye-ye".

Eva Perón, junto a Juan Domingo Perón, quien tocaba el piano.

Perón, el primer político ecologista y preocupado por el medio ambiente en la Argentina y el mundo

El 21 de febrero de 1972, Juan Domingo Perón difundió una carta con el siguiente título: "Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo". En la misma, y con la visión y perspectiva que siempre demostró a la hora de ampliar los derechos de la sociedad y los trabajadores y trabajadoras del pueblo argentino, se refirió a los peligros del impacto ambiental a nivel global.

En síntesis, el general tuvo una mirada ecologista y lo plasmó en dicho documento: "Hoy cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario Tercer Mundo, un peligro mayor- que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia- nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos".

Consciente de la gran contaminación que en aquella época y en los años posteriores tendría el mundo, Perón sostuvo: "El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta, sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación en las ciudades y se grava con las consecuencias de la vida sedentaria".

Asimismo, en dicha carta, Perón también hizo una crítica por la amenaza que supone para el ser humano el avance de la tecnología en el mundo y, en consecuencia, la grave contaminación ambiental: "El ser humano cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación".

Juan Domingo Perón, en una conferencia de prensa.

Perón y su fanatismo por los deportes: qué practicaba y en qué se destacaba

Juan Domingo Perón era amante de los deportes. Le gustaba el boxeo, el fútbol, pero sobrelía principalmente en el esquí (recibió el título de "Maestro esquiador") y en el esgrima. En esta última disciplina fue un verdadero especialista, y en 1917 considerado uno de los mejores del Círculo Militar. Así lo recordó Alberto Luchett, uno de sus grandes rivales, tiempo después.

Como si fuera poco, Perón fue seleccionado para formar parte del equipo olímpico de esgrima en las olimpíadas de París, que tuvieron lugar en 1924. De todas formas, el ministro de Guerra Agustín P. Justo no lo autorizó a representar a la Argentina. Incluso, entre 1918 y 1928, se consagró campeón militar de espada en varias ocasiones.

Juan Domingo Perón, en su época como especialista de esgrima.

De qué cuadro era hincha Perón

Pese a que históricamente se lo ha asociado con Racing, cuyo estadio se llama justamente Presidente Perón, lo cierto es que Juan Domingo Perón era hincha de Boca. ¿Por qué se lo ha relacionado tanto con "La Academia"? Durante su gobierno, en 1950, se inauguró el estadio. Ramón Antonio Cereijo, ministro de Hacienda de la Nación y presidente de Racing, era amigo de Perón y por eso decidió poner su nombre en el imponente escenario, uno de los más impactantes y grandes en la actualidad en el fútbol argentino.

Eva Perón y Juan Domingo Perón, en una cancha de fútbol.

En una entrevista que brindó en 1981, el propio Cereijo despejó todas las dudas: "El general era simpatizante de Boca y no de Racing, como suponían muchos. Es más, en 1951, cuando se disputó la famosa final entre Banfield y Racing, Perón hinchaba por el primero. Usted sabe, es común que nosotros nos identifiquemos con los más chicos". Por otra parte, en 2009, el entonces senador Antonio Cafiero advirtió: "Me consta y lo puedo probar en cualquier momento. ¡Perón era hincha de Boca!!. ¿Por qué motivo ocultaba su fanatismo por "El Xeneize"? "Lo que pasa es que no lo decía porque, evidentemente, cuidaba a las demás hinchadas de los otros clubes", indicó.

Cuáles fueron las últimas palabras de Perón antes de morir

El 1° de julio de 1974, a los 78 años de edad, murió Juan Domingo Perón. El Dr. Carlos Seara fue uno de los médicos que estuvo presentes aquel triste día. De acuerdo a lo que dijo en una entrevista a TN en 2014, la enfermera Norma Baylo señaló que Perón dijo: "Esto se acabó". Inmediatamente después, perdió el conocimiento y los especialistas en salud comenzaron con las maniobras de reanimación, que duró bastante tiempo.