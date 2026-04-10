Arraigo y educación: el gobernador Kicillof inauguró el centro universitario Nº50 del programa Puentes

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del centro universitario Nº 50 del Programa Puentes en Carlos Tejedor. Además, se entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito.

“Este centro universitario Nº50 forma parte de una batería de políticas y herramientas novedosas que impulsamos desde la provincia para fomentar el arraigo: queremos que las localidades del interior sean protagonistas y que sus habitantes tengan mejores posibilidades”, expresó Kicillof, tras una inversión pública de una inversión de $250 millones.

“Para nosotros, libertad es poder elegir seguir estudiando o trabajando donde cada uno nació: para eso, se necesita de un Estado presente que llegue donde el mercado nunca va a llegar”, agregó en el acto, quien estuvo presente junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la intendenta local, María Celia Gianini.

“A nivel nacional tenemos un Gobierno que está destruyendo el sistema universitario argentino, que es reconocido a nivel internacional, profundizando el recorte de los salarios docentes, las becas y la paralización de las obras”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Con el Programa Puentes estamos haciendo exactamente lo contrario: construimos centros para ampliar el acceso a muchos bonaerenses que no podían asistir porque la universidad les quedaba demasiado lejos”.

Inversión estatal

El primer centro universitario de Carlos Tejedor cuenta con dos aulas, recepción, hall de ingreso, baños y cocina, y se encuentra ubicado en el mismo predio que la Escuela Secundaria Nº1. En ese marco, las autoridades entregaron 29 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias y certificados a egresados de las diplomaturas en Producción Ganadera y Conservación de Forrajes (dictada por la UNLZ) y en Desarrollo de Software (UTN).

Por su parte, el jefe de Gabinete sostuvo: “Esta iniciativa empezamos a diseñarla junto al Gobernador mucho antes de asumir, cuando recorríamos la provincia y charlábamos con los vecinos y vecinas en las plazas y clubes de barrio: siempre surgía esta demanda por expandir la educación universitaria en las pequeñas localidades para fomentar el arraigo y permitir que todos y todas puedan seguir estudiando”.

“Hoy inauguramos el centro número 50, pero estamos presentes de distinta manera en 80 distritos: ya son más de 15 mil las y los bonaerenses que se sumaron y pueden estudiar allí donde nacieron gracias al programa Puentes”, agregó Bianco.

“Este centro universitario no es un capricho, es la materialización de un Estado provincial presente que escucha a los intendentes y nos brinda los recursos para que la educación superior esté al alcance de todos y todas”, subrayó la intendente de Carlos Tejedor, Gianini.