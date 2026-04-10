Se separó una de las parejas más famosas tras 8 años de relación: "No la aguanto más"

Ella ya habría buscado departamento para mudarse.

Charlotte Caniggia y su pareja, Roberto Storino quedaron envueltos en fuertes rumores de ruptura luego de ocho años de relación. La información se conoció en Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde varios periodistas revelaron detalles que rápidamente generaron repercusión.

El primero en lanzar la noticia fue Pepe Ochoa, quien aseguró al aire que Caniggia había decidido poner fin a su relación. Poco después, Charlotte confirmó la información mediante un intercambio privado en Instagram con un periodista ajeno al programa aclarando que “no hay terceros” involucrados en la ruptura. Por su parte, la periodista Laura Ubfal sumó un nuevo capítulo. Según contó, se comunicó con el mánager de Charlotte, Fabián Esperón, quien negó rotundamente cualquier crisis y aseguró que la pareja se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Maldivas. Sin embargo, el mensaje previo de la mediática mantenía vigente la versión de separación.

La polémica creció más cuando Karina Iavícoli aportó información que reforzaría la teoría del distanciamiento. “Antes de que ella viajara, estuvo buscando departamentos en la zona de Canning para mudarse sola. Es verdad lo que dice Pepe porque antes del viaje se los vio discutiendo muy mal en una estación de servicio en Cañuelas”, aseguró la panelista, instalando la idea de que la crisis venía gestándose desde hacía tiempo.

La palabra de Roberto Storino

En medio del revuelo, Storino decidió romper el silencio y se comunicó con el periodista Diego Moranzoni para aclarar la situación. Con tono irónico, expresó: “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… Mentira cómo vamos a estar separados”. Durante el mismo audio, Charlotte también intervino sorprendida por las versiones que circulaban: “¿Qué están diciendo, qué está pasando por allá?”.

Desde el inicio de su vínculo, la pareja optó por mantener un perfil bajo, lejos de los escándalos habituales del ambiente. Storino, ajeno al mundo del espectáculo, siempre acompañó a Charlotte en sus proyectos profesionales.