La industria está en el piso: perdió en febrero 8,7% interanual y la construcción no repunta

Los datos difundidos por el INDEC para febrero de 2026 confirman otro año de retroceso en la actividad industrial. En el segundo mes del año, la industria se contrajo 8,7% respecto de igual período del 2025. El acumulado del primer bimestre también evidenció una disminución de 6% respecto a igual período de 2025. En el caso de la construcción, arrojó señales mixtas.

La dinámica mensual de la industria también fue negativa. Según el informe oficial, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4 respecto del mes anterior, mientras que “el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior”, lo que indica un leve amesetamiento en la tendencia, pero sin revertir la caída general. El deterioro de la actividad industrial se extendió a casi todos los rubros. El INDEC señaló que “catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales”.

Entre los sectores de mayor incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Alimentos y bebidas” (6,9%), “Maquinaria y equipo” (29,4%) y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (24,6%), junto con retrocesos relevantes en textiles, indumentaria y productos metálicos.

El derrotero por rubro

La industria alimenticia, uno de los principales componentes del entramado productivo, mostró una contracción vinculada a distintos factores. El organismo detalló que “la principal incidencia negativa se observa en la molienda de oleaginosas, que muestra en febrero una disminución interanual de 21,9%”. En ese marco, “la elaboración de aceites y subproductos de soja presenta una baja interanual de 27,8%”, acompañada por caídas en exportaciones “en torno al 30%”.

Otros segmentos del rubro también registraron retrocesos. “La elaboración de otros productos alimenticios muestra en febrero una baja interanual de 9,9%”, mientras que la producción de bebidas “muestra una baja interanual de 8,6%” y la producción de carne vacuna “presenta en febrero una baja interanual de 8,2%”, con una disminución del consumo interno.

En paralelo, algunos segmentos puntuales mostraron mejoras. El informe destaca que “la principal incidencia positiva se observa en la elaboración de productos lácteos, que sube interanualmente 8,1%”, en un contexto donde “la producción primaria de leche registra una suba interanual de 10,6%”. También se registraron aumentos en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (19,7%) y en “Sustancias y productos químicos” (3,7%), aunque sin compensar las caídas generalizadas.

La contracción industrial también se reflejó en sectores vinculados a la inversión y el consumo durable. “La fabricación de maquinaria y equipo registra en febrero una disminución interanual de 29,4%”, con una baja de 37,7% en maquinaria agropecuaria. En la misma línea, “la producción de aparatos de uso doméstico presenta en febrero una disminución interanual de 38,0%”, en un contexto donde “se registra una mayor competencia de productos importados”.

El sector automotor, por su parte, mostró un desempeño negativo en todos sus componentes. “La división de vehículos automotores muestra en febrero una caída interanual de 24,6%”, con una baja de 29,9% en la fabricación de vehículos. A esto se sumaron retrocesos en ventas a concesionarios, exportaciones y producción de autopartes.

Construcción e insumos

En el plano de la construcción, los datos también reflejaron un escenario de estancamiento, pese a que haya dejado de retroceder. El INDEC informó que “en febrero de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 0,7% respecto a igual mes de 2025”. Sin embargo, el acumulado del primer bimestre presentó una leve variación positiva de 0,3% respecto a igual período de 2025.

En términos mensuales, la actividad también mostró una contracción de 1,3% respecto al mes anterior, aunque “el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,6%.

El análisis de los insumos permite observar un comportamiento dispar dentro del sector. Entre los aumentos interanuales, el organismo destacó subas de “17% en el resto de los insumos”, “15,7% en hormigón elaborado” y “14% en pinturas para construcción”. En contraste, se registraron caídas en materiales clave: “25% en pisos y revestimientos cerámicos”, “18,9% en yeso”, “12,1% en ladrillos huecos” y “5,3% en cemento portland”.

La evolución del primer bimestre refuerza esa heterogeneidad. Mientras algunos insumos mostraron subas acumuladas, otros mantuvieron caídas de dos dígitos, como los mosaicos, pisos cerámicos y yeso.