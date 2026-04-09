FIA informa de un "diálogo constructivo" en primera reunión sobre el reglamento de la F1

Foto de archivo del Gran Premio de Australia de la F1

El organismo rector de la Fórmula 1 informó que ‌se había mantenido «un ‌diálogo constructivo sobre temas difíciles» en una primera reunión de expertos técnicos celebrada el jueves para debatir posibles cambios en el reglamento de 2026.

El encuentro, celebrado en ​Londres, fue ⁠convocado por la FIA y ‌reunió a representantes de ⁠los equipos y de ⁠los fabricantes de unidades de potencia para evaluar la situación tras las ⁠tres primeras carreras de ​la nueva era de ‌la F1.

«Se acordó de ‌manera general que, aunque las ⁠pruebas celebradas hasta la fecha han ofrecido carreras emocionantes, existe el compromiso de realizar ajustes ​en ‌algunos aspectos del reglamento en el ámbito de la gestión de la energía», afirmó la FIA en un comunicado.

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«Hubo ⁠un diálogo constructivo sobre temas difíciles, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza competitiva de las partes implicadas».

La F1 ha experimentado el mayor cambio en décadas con las nuevas normas ‌sobre chasis y motores.

Las nuevas unidades de potencia, repartidas aproximadamente al 50% entre energía eléctrica y de combustión, han planteado retos, ya que ‌los pilotos deben levantar el pie del acelerador antes y entrar en ‌las curvas ⁠de alta velocidad en punto muerto para que ​el motor de combustión pueda recargar la batería.

Con información de Reuters