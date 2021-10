Para Patricia Bullrich “hay que romper todo para hacer algo nuevo”

La titular del PRO se niega al diálogo y quiere barrer, incluso, a los de su propio partido. Feroz interna de cara al diálogo con el gobierno.

Tras la multitudinaria movilización por el Día de la Lealtad Peronista, la titular del PRO, Patricia Bullrich se niega rotundamente al diálogo cuando, desde el Gobierno, plantean la necesidad de generar un acuerdo de políticas de Estado con múltiples sectores. De hecho, la propuesta de la exministra es "romper todo".

Según trascendió en Off the Record, el periodista Iván Schargrodsky dejó entrever que, en privado, Patricia Bullrich sostiene que “hay que romper todo para hacer algo nuevo”, marcando las diferencias dentro de la oposición con un Horacio Rodríguez Larreta apenas más abierto. De cara al 2023, el jefe de Gobierno porteño habla de "un gobierno coalicional".

La convocatoria del Gobierno a una mesa de diálogo para establecer diez políticas de Estado vinculadas al desarrollo del país les puso los pelos de punta a los más duros de la oposición. Falazmente indignados porque el mensaje fue mediático y no por las vías personales de contacto, en Juntos por el Cambio sólo están dispuestos a debatir y buscar consensos en el Congreso, pero no en espacios de los que no forman parte.

Bullrich y Cornejo no quieren acordar con el peronismo lo que se plantea como una urgencia, en contrapartida a Horacio Rodríguez Larreta, quien pensando en el 2023, sí consideraría reunirse con el oficialismo si lo pidiera el Presidente. Algo que a los más duros les parecerá un incordio con Bullrich y su eventual proyección a nivel nacional.

La vandalización al monumento de las víctimas de coronavirus en la Argentina, que primero rechazó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y, horas después, la CGT en su movilización el 18 de octubre, fue la excusa que los más duros de la oposición estaban esperando para lanzar sus argumentos flojos de papeles para denostar el diálogo que está pidiendo el Presidente de la Nación.

Casi inmediatamente, pero a su turno, salió Alfredo Corjejo con el mismo tono a hacer leña del árbol caído. Al igual que su compañera, con la que están de recorrida en recorrida por la Argentina, pasó por alto el contundente rechazo que, desde el Gobierno, hicieron de la lamentable situación en la que unos pocos irrumpieron en Plaza de Mayo en un día de celebración peronista.

Lo que delata la rápida acción de estos referentes del macrismo es que las puertas para el diálogo están selladas por más necesario que resulte articular políticas entre todos los sectores del poder.

Pero como Bullrich no cuenta con la impunidad suficiente, el ministro de Interior, le respondió luego de que cuestionara las libertades políticas democráticas al lanzar que el peronismo “va a tener que matar al kirchnerismo” para "poder convivir en un sistema democrático". En este marco, el funcionario apunto contra la dirigenta y aseguró que "su vida política está marcada no solo por fracasos sino por el daño".

Alberto Fernández cruzó al macrismo por negarse al diálogo con el Gobierno

El último fin de semana, desde el Gobierno se hizo hincapié en la necesidad de generar un acuerdo de políticas de Estado con múltiples sectores. El presidente Alberto Fernández acompaño la idea de Sergio Massa de llamar al diálogo a la oposición para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina. Tanto Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Mario Negri salieron a cerrarle las puertas a un posible consenso. Ahora, Fernández los cruzó y los acusó de "poner palos en la rueda".

A través de un mensaje de redes sociales, Alberto Fernández escribió: "Hay dos caminos: Por un lado, estamos quienes le decimos Si a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo". Allí, además, el Presidente tomó las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien anticipó que el Gobierno convocará al diálogo a la oposición, al sector empresario y a los trabajadores tras las elecciones legislativas “para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina” en materia económica, educativa, de empleo y recursos naturales. En relación a la oposición, mencionó a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.