Javier Milei: "Le pedí disculpas a Francisco por mis exabruptos"

El presidente Javier Milei reveló que el papa Francisco solía establecer contacto para monitorear la realidad de los pobres en el país y contó que el tema lo llevó a mantener comunicaciones mensuales con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encargada de reportar los resultados.

"El Papa tenía un especial cuidado con los vulnerables. Me llamaba muchas veces para hablar del tema", explicó a El Observador, a una semana de haber asistido a las exequias en El Vaticano. En la misma línea, recordó el primer llamado del Sumo Pontífice, quien interrumpió una nota que el mandatario estaba dando para ponerse en contacto y especificó que Pettovello le enviaba informes del detalle de la situación de manera quincenal.

"Fue muy afectuoso. Después lo visité en Roma, le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa y me pidió que cuidara por los más vulnerables", afirmó Milei.

Milei adelantó cuándo se terminará la inflación en Argentina

En otro pasaje de la entrevista, prometió terminar con la inflación para que mediados de 2026 y en la víspera del índice del mes de abril explicó que se mantiene optimista al considerar que será menor al 3,7% de marzo.

"Somos optimistas porque los pronósticos catastróficos no se van a materializar", sostuvo, y sumó: "Frente a la volatilidad que se generó en la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo que derivó en un salto de inflación en el mes de marzo, si estuviéramos en el mismo nivel sería un logro. Tenemos la expectativa de que va a ser menor".

Además, bromeó: "Hay títulos que cotizan, por tanto no podría estar dando información. Como es información sensible para los mercados, no la pido. Puede llegar a dar lugar a malas interpretaciones, se llama profilaxis".

Por su parte, volvió a cargar contra el periodismo al anticipar que demandará penalmente al periodista de La Nación Carlos Pagni, y condenó "las mentiras" de los trabajadores de prensa. "A veces puede ser un error, que por naturaleza estadística tiene ruido blanco. No es un problema. El problema es cuando te equivocas siempre para el mismo lado", sentenció.

"Hay un intento de mentir de manera sistemática, siempre en contra de mi persona. Cada cual que opine lo que se le da la gana. El problema es la mentira. A mí me encanta el debate, el problema es con la mentira", insistió el mandatario.

Por último, luego de haber recorrido las calles de Villa Lugano junto al vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, Milei destacó las manifestaciones de cariño de la gente al tiempo que dijo que "la verdadera batalla es sacar a la Argentina adelante".

"Hemos bajado más de 20 puntos la pobreza. Obviamente quedan cosas, pero lo alcanzando en el marco de un año es verdaderamente increíble. Metimos un ajuste fiscal de 15 puntos de FBI, y si miras la evidencia, ajustes menores han generado caídas entre puntas del 15% y nosotros, entre puntas, la economía creció 6%", concluyó.