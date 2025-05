Javier Milei recibe fuertes críticas en el Día del Trabajador: "Atenta contra el futuro de nuestro pueblo'

Siempre se insiste en que en el análisis económico no existe el bien y el mal, solo la ciencia y los intereses de clase. Sin embargo, cuando se repasa la historia es extremadamente difícil mantener la asepsia moral. Ello sucede particularmente con dos fenómenos, la reiteración de recetas fracasadas y el endeudamiento que suelen provocar. Pero no cualquier endeudamiento, sino uno en particular, el financiero externo destinado a sostener modelos macroeconómicos inviables, es decir deuda que se esfuma y no deja nada a cambio, solo obligaciones.