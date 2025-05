Kueider: "Es injusto que, si vuelvo a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza"

El ex senador Edgardo Kueider, que cumple prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre pasado, sostuvo el miércoles que sería "injusto" ir al penal de Ezeiza si regresara al país. Además, apuntó contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por reactivar otra causa en su contra.

"Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto. Yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este", relató Kueider en diálogo con Canal 9 Litoral. El destituido legislador se refirió así a su detención en el Puente de la Amistad con 200 mil dólares en efectivo sin declarar y acompañado de su secretaria Iara Guinsel Costa, un episodio que en diciembre último le valió la expulsión del Senado.

Kueider consideró que podría haber regresado a la Argentina. De hecho, uno de los argumentos que expuso ante la Justicia de Paraguay para demostrar que "no había peligro de riesgo de fuga en la domiciliaria era que" podría haberse vuelto "mucho antes y no" lo hizo.

Las críticas a la jueza Arroyo Salgado

"Yo respeto a rajatabla las leyes. Lo que sí me parece injusto es que, si tengo que volver a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza porque la señora jueza quiera mostrar qué cuestión", remató Kueider sobre Arroyo Salgado. Tras el escándalo que protagonizó Kueider, Arroyo Salgado reactivó una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tenía en su juzgado y pidió su extradición con la finalidad de detenerlo, en una acción que no prosperó en Paraguay. "Quiero volver a ver a mis hijos, no me estoy fugando de nada", dijo Kueider.

Cuando contó a qué dedica su tiempo desde hace meses, también mencionó a Arroyo Salgado. "A ver, uno no puede salir ni a la calle. Por lo tanto, lo que puede hacer es ver televisión. Yo me dedico mucho, en realidad, a ver todo el tema de la causa, sobre todo la de la causa de Arroyo Salgado. La causa de Seguritas, que hay mucho, mucho material allí. Así que me aboco a ver los avances de eso, las nuevas medidas, las cuestiones que van surgiendo… y bueno, nada, no hay mucho para hacer, digamos", señaló.

Hace algunas semanas, se difundieron imágenes en las que se veía al ex senador moviendo importantes sumas de dinero en una oficina. "No corresponde que el propio fiscal difundiera las imágenes el mismo día que se levantó el secreto del sumario que había estado… el secreto de sumario de la causa, otra arbitrariedad e irregularidad. 3 meses de secreto sumario. Y el día que se abre el secreto de sumario se difunde ese video a los medios de comunicación nacionales, los propios medios lo mandaron al frente al fiscal", señaló .