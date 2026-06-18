Pablo Moyano habló sobre situación del peronismo: “Es un momento bisagra para la unidad”

En el marco de un encuentro con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, Pablo Moyano -junto a otros compañeros del área de transporte de Brasil, Panamá e Inglaterra- se reunió este jueves con el Gobernador Axel Kicillof y los ministros de Trabajo, Walter Correa y de Transporte, Martín Marinucci.

Tras el encuentro, Moyano dijo que “el peronismo se tiene que dejar de joder y llegar a la unidad”. “Creo que es un momento bisagra”, remarcó y agregó: “Es el momento de dejar de lado las diferencias, los egos, los personalismos… En todos lados, y llevar adelante una nueva propuesta para que la gente vuelva a creer en el peronismo y sea gobierno el año que viene”.

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En ese sentido, el dirigente reconoció que dicha postura se la planteó a los tres espacios: Frente Renovador, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro. “Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los sectores… Al kirchnerismo le digo lo mismo; estuve con Sergio (Massa) hace un mes hablando de otro tema, y en particular de éste”, manifestó.

El dirigente señaló que durante el Mundial, “los tipos (por el gobierno nacional) siguen profundizando sus medidas. Tenemos que desterrar de una vez por todas esta política nefasta que está llevando adelante este desquiciado que hoy nos gobierna”. Y cerró: “La angustia que hay con los jubilados, los chicos con discapacidad, despidos todos los días… Si no hacemos un esfuerzo todos, somos simples relatores de la de la realidad”.

Por su parte, sobre el encuentro con los gremios, Kicillof destacó: “Es muy importante para nosotros poder recibir a organizaciones internacionales de trabajadores aquí en La Plata: si el Gobierno nacional les da la espalda, cuentan con el apoyo y el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires”.

“Promovemos políticas que están en las antípodas de las que lleva adelante la Nación: hasta donde nos alcancen nuestros instrumentos, la reforma laboral de flexibilización no entra en nuestro territorio”, agregó.

En tanto pidió “construir una respuesta estratégica y organizada por los propios trabajadores”. “Nuestro compromiso es seguir afianzando los vínculos y las redes de solidaridad para lograr una integración real de la provincia de Buenos Aires con las organizaciones internacionales del movimiento obrero”, sentenció Kicillof.

La Federación Internacional de los Trabajadores

Durante el encuentro, los dirigentes de Brasil, Panamá e Inglaterra dialogaron el mandatario y le entregaron un informe que detalla el trabajo de la Federación en el mundo. Según detallaron, los sindicalistas le dieron su “apoyo” a la “lucha y resistencia que está dando” Axel Kicillof a las políticas del gobierno libertario.

Participaron Carlos Augusto Muller​, Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte de Brasil; Julian​ Sosa Cappello, La Fraternidad; Ángel Juan Navarro​Sindicato Obreros Marítimos Unidos; Adalberto de Souza Carvalho​, sindicato de los Trabajadores del Transporte por carretera de Sorocaba y su región (Brasil); Raimundo Lúcio Da Silva​, Confederación Nacional de Trabajadores de los Transportes y la Logística; Emiliano Gramajo​, Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor; Karina Moyano​, Federación de Camioneros Argentina; Edgar Díaz​, Federación Internacional de los Trabajadores en Trasporte (Panamá); Stephen Cotton​, Federación Internacional de los Trabajadores en Trasporte (Inglaterra); Marcelo Pariente, Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicio, entre otros.