Kicillof: "A la experiencia de Milei le quedan menos de dos años"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que a la "experiencia" de Javier Milei en la Presidencia le quedan "menos de dos años". El dirigente peronista cuestionó el ajuste del Gobierno nacional a la universidad pública, en lo que describió como un "plan de destrucción masiva".

En el aula magna del pabellón 2 de Ciudad Universitaria de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Universidad y Ciencia. "Después de esta experiencia de Milei, a la que le quedan menos de dos años ya, van a hacer lo mismo. Desfinancian, achican, recortan, excluyen y después vienen y se quejan del resultado de sus políticas", cuestionó.

"Cada vez que gobierna la derecha hay una embestida también en materia cultural, ideológica y discursiva", opinó el gobernador bonaerense en el lanzamiento del nuevo espacio del MDF. "Estamos viviendo un ataque sin precedentes a la ciencia y a la universidad en la Argentina", agregó.

El ataque a la universidad y a la ciencia

El eje que atravesó gran parte del discurso de Kicillof fue el ataque de la Casa Rosada a las universidades nacionales. "Se trata de un ajuste especialmente profundo. En lo salarial, en lo presupuestario, en los cortes. Es general, pero hay una elección de ir con más dureza contra la universidad pública argentina, contra nuestro sistema científico y tecnológico", señaló.

"Se trata de un plan de destrucción masiva, no solo de un ajuste", subrayó el mandatario provincial, quien explicó que este ataque coordinado de Milei tiene "un plus en dos aspectos" y enumeró: "En primer lugar, la profundidad, el rigor con que se aplica. lo que ellos llaman shock". "También porque esta vez, además de ser más profundo, viene con una carga ideológica, una carga discursiva en los discursos, que pocas veces se vio", añadió.

Kicillof recordó que "hubo otros" gobiernos que atentaron contra la universidad pública, pero no "así". "Como esto, yo por lo menos no tengo recuerdo y me parece que no existió. Con esta dureza en lo material y con esta dureza en lo simbólico. Hay un plan de destrucción de la universidad pública argentina y del sistema científico argentino", siguió y sentenció: "No le puede pasar más a la Argentina que su sistema científico, universitario e intelectual resulte estar ajeno o distante de la experiencia de gobierno.