Aníbal Fernández se reunió con Sergio Berni: "Hemos charlado mucho"

El flamante ministro de Seguridad mantuvo charlas con los ministros de Provincia y Ciudad. También habló de los allanamientos en Rosario y la derrota en las PASO.

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, adelantó este sábado que durante la semana entrante el Gobierno Nacional dará importantes anuncios relacionados con la provincia de Santa Fe. "Ya se tomó una decisión", manifestó en relación a las diferentes acciones que se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario. Por otro lado se refirió a su relación con Sergio Berni, ministro de la misma cartera en la provincia y su par de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

En diálogo con Radio AM 750, el titular de la cartera de Seguridad contó en relación al primero de ellos: "Hemos charlado mucho, somos amigos desde hace muchos años". De todas maneras, no dio detalles sobre cuáles fueron los temas principales que atravesaron dicha conversación. Mientras que, por otro lado, sobre el ministro de Justicia y Seguridad porteño sumó: "No soy amigo pero tengo relación hace muchos años también".

Con el ministro D'Alessandro, dialogó de "muchos tópicos" y aclaró: "Dejamos en claro que el Gobierno Federal ya no tiene incidencia sobre la calle en la Ciudad de Buenos Aires, eso es de la Policía de la Ciudad". Y manifestó: "Lo que nos pusimos de acuerdo es colaborar, pero la responsabilidad es de la Policía de la Ciudad".

Con respecto a lo ocurrido en Santa Fe, donde se llevaron a cabo una serie de allanamientos secuestrándose al menos dos millones de dólares y pesos junto a automóviles de alta gama, dejó en claro: "Va a ser importante en anuncios, ya se tomó una decisión". Mientras que añadió: "Todo lo que es Rosario fue fruto de un análisis con Marcelo Sain (director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe), con quien nos conocemos mucho".

En la misma entrevista, Aníbal Fernández se refirió a la Corte Suprema de Justicia, de la cual brindó su opinión personal y propuso una "ampliación" de sus integrantes. "En 1853 era de nueve, después en 1860, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires y se confirmó la Nación Argentina, se transformó en una Corte de cinco y creo que habiendo tantos países con tanta cantidad de miembros de la Corte podría ayudar a solucionar temas", expresó.



Por último, en relación a a la derrota del Frente de Todos (FdT) en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), consideró: "Hubo gestos y acciones que no fueron contundentes para ser comprendidos por los segmentos de quienes nos acompañan". Y sentenció: "Hay que seguir trabajando en el mismo sentido que hicimos siempre, respetando a todos aquellos que todavía no encuentran solución a su tema por esos cuatro años de catástrofe que le toco vivir a la Argentina y por la pandemia".

¿Qué dijo Berni de Aníbal Fernández?

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó que el nuevo integrante de Gabinete de Ministro es "una persona que tiene una gran experiencia" y que garantizó que ahora podrán "planificar". Apuntando directamente contra Sabina Frederic, sostuvo: "Ahora la sociedad va a saber qué es lo que tener un ministro que a las 3 de la mañana va a atender el teléfono, a las 7 tomar un café y a las 15 recorrer los barrios".

A su vez, tras las declaraciones de Fernández sobre las pistolas Taser -dijo que Argentina no está preparada para eso-, el ministro provincial no quiso envolverse en ninguna polémica. Si bien hace tiempo insiste con la aplicación de ellas en la fuera, expresó: "Hay prioridades mucho más importantes materialmente posible. Por más que discutamos, lo que no podemos estar todos los días dando vueltas en el mismo lugar".